بارتوميو ينفي استقالته من برشلونة بعد أزمة ميسي

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 00:28

كتب : رامي جمال

جوسيب ماريا بارتوميو

نفى جوسيب ماريا بارتوميو استقالته من منصبه رئاسة برشلونة في أعقاب أزمة طلب قائد الفريق ليونيل ميسي فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

وحسب صحيفة "دياريو أس" الإسبانية فإن رئيس برشلونة نفى لهم ما أثير حول استقالته من منصبه.

في السياق ذاته علق خوان لابورتا رئيس برشلونة الأسبق في حقبة النادي الذهبية تحت إمرة بيب جواردولا على الأحداث قائلا: "يجب على بارتوميو الاستقالة إن رحل سيكون لدى برشلونة أمل في بقاء ميسي".

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وأضاف "مجلس الإدارة كان يضع ميسي في الواجهة لينقذ نفسه من الصعوبات الرياضية والاقتصادية في النادي".

واندلعت أزمة كبرى داخل جدران النادي الكتالوني بعد طلب ميسي الرحيل رغم بقاء موسم في تعاقده مع النادي.

ويصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد ميسي 700 مليون يورو.

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