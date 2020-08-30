ميسي يتمرد رسميا ويتخلف عن الخضوع لفحوصات كورونا في برشلونة

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 10:30

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة - ريال مدريد

خرج تمرُد ليونيل ميسي على فريقه برشلونة من عناوين وأغلفة الصحف، وبات أمرًا واقعًا.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

الهداف التاريخي لـ برشلونة وأسطورته الحية، تخلّف عن الظهور في المدينة الرياضية للنادي صباح اليوم الأحد، من أجل الخضوع لاختبار PCR للكشف عن فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يبدأ برشلونة فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة رونالد كومان غدا الإثنين، بعد ظهور نتائج فحوصات الكشف عن كورونا.

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ميسي كان مفترضا خضوعه للاختبار في العاشرة والرُبع صباحًا، لكنه لم يظهر كما هو متوقّع.

لتكون الخطوة بمثابة إعلان رسمي من ميسي عن تمرّده على برشلونة، تأكيدا علنيا لرغبته في الرحيل.

وذكر مارسيلو بيتشلر صحفي محطة "إسبورتي إنتراتيفو" البرازيلية –وأول من كشف عن رغبة ميسي في الرحيل هذا الصيف- عن أن ليو لا ينوي الظهور في الاختبارات الطبية من منطلق إخطاره ناديه بقرار الانفصال.. في عبارة أخرى، ميسي لم يعد يعتبر نفسه لاعبا لـ برشلونة.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من التقرير المدوي الذي أذاعته محطة "كادينا سير" الإسبانية، وذكرت فيه أن عقد ميسي يسمح له بالرحيل مجانًا في موسمه الأخير (2020\2021) وعدم سداد الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

ماذا حدث

بدأت الأزمة الأكبر في العصر الحديث لتاريخ برشلونة يوم الثلاثاء 25 أغسطس، عندما بعث ميسي بـ فاكس إلى إدارة برشلونة، أخطرهم فيه بقرار رحيله وفسخ عقده من طرف واحد، بحسب كل المصادر الإسبانية والأرجنتينية.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

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