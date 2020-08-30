ميسي يتمرد رسميا ويتخلف عن الخضوع لفحوصات كورونا في برشلونة

خرج تمرُد ليونيل ميسي على فريقه برشلونة من عناوين وأغلفة الصحف، وبات أمرًا واقعًا.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

الهداف التاريخي لـ برشلونة وأسطورته الحية، تخلّف عن الظهور في المدينة الرياضية للنادي صباح اليوم الأحد، من أجل الخضوع لاختبار PCR للكشف عن فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يبدأ برشلونة فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة رونالد كومان غدا الإثنين، بعد ظهور نتائج فحوصات الكشف عن كورونا.

ميسي كان مفترضا خضوعه للاختبار في العاشرة والرُبع صباحًا، لكنه لم يظهر كما هو متوقّع.

لتكون الخطوة بمثابة إعلان رسمي من ميسي عن تمرّده على برشلونة، تأكيدا علنيا لرغبته في الرحيل.

وذكر مارسيلو بيتشلر صحفي محطة "إسبورتي إنتراتيفو" البرازيلية –وأول من كشف عن رغبة ميسي في الرحيل هذا الصيف- عن أن ليو لا ينوي الظهور في الاختبارات الطبية من منطلق إخطاره ناديه بقرار الانفصال.. في عبارة أخرى، ميسي لم يعد يعتبر نفسه لاعبا لـ برشلونة.

Messi é aguardado neste momento no CT do Barcelona, mas não irá fazer os exames da pré-temporada. Não vai porque já enviou um comunicado oficial ao Barcelona dizendo que deixa de ser jogador do clube, apoiando-se na cláusula de rescisão unilateral. — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 30, 2020

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من التقرير المدوي الذي أذاعته محطة "كادينا سير" الإسبانية، وذكرت فيه أن عقد ميسي يسمح له بالرحيل مجانًا في موسمه الأخير (2020\2021) وعدم سداد الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

ماذا حدث

بدأت الأزمة الأكبر في العصر الحديث لتاريخ برشلونة يوم الثلاثاء 25 أغسطس، عندما بعث ميسي بـ فاكس إلى إدارة برشلونة، أخطرهم فيه بقرار رحيله وفسخ عقده من طرف واحد، بحسب كل المصادر الإسبانية والأرجنتينية.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

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