ليكيب: الثنائية الأقوى على مر العصور؟ يوفنتوس يحلم بجمع ميسي ورونالدو في هجومه

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في خط هجوم واحد؟ هل يمكن تخيل هذه الثنائية الخارقة؟

صحيفة "ليكيب" الفرنسية العريقة طرحت هذه الفكرة، وذكرت أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ليسا وحدهما من يهتمان بـ ميسي، وإنما يوفنتوس بدوره.

إدارة النادي الإيطالي تحلم بتكوين هذه الثنائية التاريخية التي تجمع 11 كرة ذهبية مقسّمة بين ميسي ورونالدو.

اللاعبان يحترمان بعضهما وكل منهما يقدّر الآخر بالرغم من التنافسية الشرسة التي جمعتهما داخل الملعب على مدار السنوات.

واجتماعهما معًا قد يكون سلاحا فعًالا في تحقيق حلم يوفنتوس: الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ماذا حدث

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

اقرأ أيضا:

داخل عقل كومان.. "تلك قواعدي وعليكم اتباعها"

العشري: أين العدل؟