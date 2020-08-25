تقرير يكشف تفاصيل الاجتماع بين ميسي وكومان: انتهت امتيازات الماضي.. ومفاجأة لقائد برشلونة

يبدو أن اجتماع ليونيل ميسي قائد برشلونة مع مدربه الجديد رونالد كومان لم يسر على نحو جيد أو كما توقع النجم الأرجنتيني، وذلك حسب تقرير نشرته قناة "كواترو"، (القناة الرابعة الإسبانية).

وقال التقرير إن أجواء الاجتماع لم تكن عدائية لكنها لم تكن ودية كذلك، وحينما وقع كومان مع برشلونة حصل على صلاحيات مضاعفة لإدارة الفريق، قرر استغلالها من اليوم الأول.

وأوضح التقرير أن كومان أراد تغيير اتجاه الفريق الحالي والسيطرة على غرفة الملابس التي انهارت في الفترة الأخيرة وجعل ميسي يعلم ذلك الأمر جيدا.

وخلال الاجتماع أراد كومان السيطرة منذ اللحظة الأولى، ووصف التقرير الموقف بـ"ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه الجديد"، كومان كان قويا في كلماته ولم يكن يحاول التقرب من ميسي.

وحذر كومان ميسي خلال الاجتماع من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وأشار التقرير إلى أن كومان أخبر قائد فريقه أنه لن يتراخى للحظة، وأن الأولوية ستكون للفريق دوما، بالإضافة لذلك، حذره من إدارة غرفة الملابس كما شدد على أنه جاء لإنهاء بعض العادات لدى الفريق. الاجتماع انتهى بعجز ميسي عن الرد والشعور بالمفاجأة.

وعلى الرغم من ذلك الاجتماع إلا أن كومان يرى ميسي عنصرا هاما في إعادة بناء الفريق ويرغب في الاحتفاظ به في الفريق، لكن النجم الأرجنتيني سيمتلك الكلمة الأخيرة، إذ أن اللاعب أخبره أكثر من مرة أنه يرى نفسه خارج الفريق عن الاستمرار فيه.

وأشار التقرير إلى أن دور سيرجيو بوسكيتس سيكون ثانويا في الفريق، في حين أن جيرار بيكيه قلب دفاع برشلونة سيستمر كما هو في قيادة دفاع الفريق الكتالوني.

تغييرات كبيرة قد يشهدها برشلونة خلال الفترة المقبلة ضمن فريقه بعد الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمر تبعه رحيل كيكي ستيين مدرب الفريق السابق وتعيين رونالد كومان، كما وردت تقارير تشير إلى إبلاغ ميسي مدربه الهولندي الجديد برغبته في الرحيل.

كومان تولى تدريب برشلونة بعقد يمتد لعامين حتى صيف 2022.

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