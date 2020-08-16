تقرير صادم: ميسي يريد مغادرة برشلونة الآن

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 20:36

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - بايرن ميونيخ

زلزال.. بركان.. ليو ميسي يريد الرحيل عن برشلونة الآن!

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

مارسيلو بيتشلر الصحفي في شبكة Esporte Interativo البرازيلية، ذكر أن ميسي قرر الرحيل عن برشلونة هذا الصيف.

الصحفي المقرّب من برشلونة ذكر أن ميسي غير راضٍ عن عمل إدارة برشلونة وعدم التخطيط الذي يعيشه النادي.

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الأرجنتيني تواصل بالفعل –وفقا لـ بيتشلر- مع الإدارة بالفعل، وأخبرهم برغبته في الرحيل.

خطورة التقرير تكمن في هوية الصحفي بيتشلر، فقد كان أول من فجّر قنبلة رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان قبل 3 سنوات.

بيتشلر يعيش في كتالونيا منذ عدة سنوات، ويعد مقربا جدا من كواليس برشلونة.

يأتي ذلك بعد يومين من الهزيمة الكارثية لـ برشلونة أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى أن ميسي يرغب في الرحيل عن برشلونة مع نهاية عقده في الصيف المقبل. (طالع التفاصيل)

من جانبها، ذكرت صحيفة ميرور البريطانية صباح اليوم أن مانشستر سيتي مستعد لفتح خزائنه لانتداب ميسي حال قرر الأخير الرحيل عن برشلونة. (طالع التفاصيل)

برشلونة ميسي
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