تقرير صادم: ميسي يريد مغادرة برشلونة الآن

زلزال.. بركان.. ليو ميسي يريد الرحيل عن برشلونة الآن!

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

مارسيلو بيتشلر الصحفي في شبكة Esporte Interativo البرازيلية، ذكر أن ميسي قرر الرحيل عن برشلونة هذا الصيف.

الصحفي المقرّب من برشلونة ذكر أن ميسي غير راضٍ عن عمل إدارة برشلونة وعدم التخطيط الذي يعيشه النادي.

URGENTE! Conforme apuração EXCLUSIVA do nosso correspondente @MarceloBechler, Messi quer DEIXAR o Barcelona IMEDIATAMENTE! Insatisfeito com a administração e falta de planejamento, o craque argentino já comunicou à direção o desejo de mudar de clube. pic.twitter.com/yGBdOAVf9j — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) August 16, 2020

الأرجنتيني تواصل بالفعل –وفقا لـ بيتشلر- مع الإدارة بالفعل، وأخبرهم برغبته في الرحيل.

خطورة التقرير تكمن في هوية الصحفي بيتشلر، فقد كان أول من فجّر قنبلة رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان قبل 3 سنوات.

بيتشلر يعيش في كتالونيا منذ عدة سنوات، ويعد مقربا جدا من كواليس برشلونة.

Neymar aceita proposta do PSG. Clube francês pagará os 222 milhões de euros. Em instantes mais detalhes no @Esp_Interativo — Marcelo Bechler (@marcelobechler) July 18, 2017

يأتي ذلك بعد يومين من الهزيمة الكارثية لـ برشلونة أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى أن ميسي يرغب في الرحيل عن برشلونة مع نهاية عقده في الصيف المقبل. (طالع التفاصيل)

من جانبها، ذكرت صحيفة ميرور البريطانية صباح اليوم أن مانشستر سيتي مستعد لفتح خزائنه لانتداب ميسي حال قرر الأخير الرحيل عن برشلونة. (طالع التفاصيل)