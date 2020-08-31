في غياب ميسي.. كومان يقود أول تدريب لـ برشلونة

قاد رونالد كومان المدير الفني الجديد لـ برشلونة، حصته التدريبية الأولى كمدرب للفريق.

وكما كان متوقعا، لم يظهر ليونيل ميسي في المدينة الرياضية لـ برشلونة لليوم الثاني على التوالي.

التدريب الذي أقيم في الخامسة والنصف مساءً، عرف غائبا بارزا، هو النجم الأرجنتيني الذي أعلن تمرده.

📍 Ciudad Deportiva@RonaldKoeman dirige su primera sesión como entrenador azulgrana 🙌🔵🔴 pic.twitter.com/KURb5YoGc5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 31, 2020

ميسي لم يخضع من الأساس لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا PCR أمس الأحد، وبالتالي لم يكن منتظرا ظهوره في التدريبات.

وذكر الموقع الرسمي لـ برشلونة أن 19 لاعبا تدربوا بشكل فردي بين ملعب تيتو فيلانوفا وملعب 2.

هؤلاء اللاعبون هم: جيرارد بيكيه، لويس سواريز، عثمان ديمبيلي، نيتو، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، أرتورو فيدال، جونيور فيربو، رافينيا ألكانتارا، سيرخيو بوسكيتس، موسى واجي، رونالد أراوخو، سيرخيو أكيمي، خورخي كوينكا، موريبا، مونتشو، أرناو تيناس، كونراد، ماتيوس.

📍 Ciudad Deportiva 19 futbolistas se han entrenado de manera individual, repartidos entre el campo Tito Vilanova y el campo 2.@ivanrakitic no se ha entrenado con permiso del Club. [+] Info: https://t.co/ElV8Tl2Q9Q pic.twitter.com/bP1nDFwKFA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 31, 2020

وأفاد الموقع الرسمي لـ برشلونة أن إيفان راكيتيتش لم يتدرب مع المجموعة بعد أن حصل على إذن، فيما لم يتم التطرق لوضع ليو ميسي.

ويُنتظَر أن ينضم راكيتيتش بشكل رسمي إلى فريقه السابق إشبيلية بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

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