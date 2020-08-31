في غياب ميسي.. كومان يقود أول تدريب لـ برشلونة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 19:01

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

قاد رونالد كومان المدير الفني الجديد لـ برشلونة، حصته التدريبية الأولى كمدرب للفريق.

وكما كان متوقعا، لم يظهر ليونيل ميسي في المدينة الرياضية لـ برشلونة لليوم الثاني على التوالي.

التدريب الذي أقيم في الخامسة والنصف مساءً، عرف غائبا بارزا، هو النجم الأرجنتيني الذي أعلن تمرده.

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ميسي لم يخضع من الأساس لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا PCR أمس الأحد، وبالتالي لم يكن منتظرا ظهوره في التدريبات.

وذكر الموقع الرسمي لـ برشلونة أن 19 لاعبا تدربوا بشكل فردي بين ملعب تيتو فيلانوفا وملعب 2.

هؤلاء اللاعبون هم: جيرارد بيكيه، لويس سواريز، عثمان ديمبيلي، نيتو، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، أرتورو فيدال، جونيور فيربو، رافينيا ألكانتارا، سيرخيو بوسكيتس، موسى واجي، رونالد أراوخو، سيرخيو أكيمي، خورخي كوينكا، موريبا، مونتشو، أرناو تيناس، كونراد، ماتيوس.

وأفاد الموقع الرسمي لـ برشلونة أن إيفان راكيتيتش لم يتدرب مع المجموعة بعد أن حصل على إذن، فيما لم يتم التطرق لوضع ليو ميسي.

ويُنتظَر أن ينضم راكيتيتش بشكل رسمي إلى فريقه السابق إشبيلية بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

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