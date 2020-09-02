والده: من الصعب استمرار ميسي في برشلونة.. ولم أتحدث مع جوارديولا

قال خورخي ميسي والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة إن استمرار موكله مع فريقه بات صعبا، مشيرا إلى أنه لم يتحدث مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وأجرى خورخي ميسي حوارا مع القناة الرابعة الإسبانية، رد من خلاله على بعض الأسئلة سريعا، ينقله لكم FilGoal.com كاملا.

مراسل القناة بدأ بالسؤال عن إمكانية رحيل ميسي، ليرد خورخي: "لا أعلم".

وواصل المراسل بسؤاله عن رؤيته للموقف، ودر عليه: "صعب".

ليتابع المراسل، هل من الصعب أن يستمر مع برشلونة؟ يجيب خورخي: "نعم".

يضيف المراسل، هل مانشستر سيتي خيار جي؟ أجاب خورخي ميسي: "لا أعلم لا يوجد شيء".

وأكمل المراسل أسئلته بـ هل تحدثت مع بيب جوارديولا وأخبرك أنه من الأفضل أن يستمر في برشلونة؟ يجيب خورخي: "لا لم أتحدث مع بيب".

لم تتحدث معه؟ يتابع خورخي: "لا، لم أتحدث مع أحد".

اختتم المراسل أسئلته لخورخي ميسي عن رؤيته لمستقبل ميسي في برشلونة ليقول خورخي: "صعب، صعب".

وتعد الساعات المقبلة هي الحاسمة في إمكانية رحيل ميسي، إذ أن والده يستعد للاجتماع مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لدراسة أفضل خيار بالنسبة لكل الأطراف.

وتعتزم إدارة برشلونة متمثلة في بارتوميو استمرارها في سعيها لتجديد عقد ميسي لسنوات إضافية، على الجانب الآخر، قرار ميسي نهائي ويرغب في الرحيل وفقا للك التقارير التي نُشرت خلال الفترة الماضية.

ماذا حدث

بدأت الأزمة الأكبر في العصر الحديث لتاريخ برشلونة يوم الثلاثاء 25 أغسطس، عندما بعث ميسي بـ فاكس إلى إدارة برشلونة، أخطرهم فيه بقرار رحيله وفسخ عقده من طرف واحد، بحسب كل المصادر الإسبانية والأرجنتينية.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.