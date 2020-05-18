تقرير جزائري: أهلي جدة يدخل في صراع مع قطبي مصر لضم بن عيادة

الإثنين، 18 مايو 2020 - 22:45

كتب : FilGoal

حسين بن عيادة

انضم فريق أهلي جدة السعودية لسباق الحصول على خدمات الظهير الأيمن الجزائري حسين بن عيادة، وفقا لتقارير جزائرية.

وكشفت صحيفة dzfoot الجزائرية عن دخول أهلي جدة في صراع مع قطبي مصر الأهلي والزمالك، إلى جانب الترجي التونسي من أجل ضم بن عيادة.

وأشارت الصحيفة وفقا لمصادرها الخاصة إلى "من المتوقع مغادرة حسين بن عيادة لفريقه شباب قسنطينة الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

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ولم تنجح محاولات نادي شباب قسنطينة حتى اللحظة في إقناع بن عيادة بتجديد عقده، ليصبح اللاعب قريبا من الرحيل وخوض أول رحلة احترافية في مسيرته، وفقا للصحيفة الجزائرية.

وزعمت الصحيفة في وقت سابق بتقدم الأهلي والزمالك والترجي وفريق تركي آخر بعروض رسمية لضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ27 عاما لعب هذا الموسم في البطولة الجزائرية 19 مباراة. صنع 6 أهداف وسجل هدفا وحيدا، وفي مباريات الكأس لعب مباراتين، ونجح في تسجيل 3 أهداف.

اسم حسين بن عيادة ارتبط باللعب في الدوري المصري، وفقا لتصريحات وكيله وناديه الجزائري. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر مقرب من اللاعب في وقت سابق وجود محادثات من جانب بعض من مسؤولي الأهلي معه. (طالع التفاصيل)

كما صرح حسين بن عيادة في وقت سابق، بأن نادي الزمالك لم يتفاوض معه بشكل شخصي حتى الآن. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، قالت صحيفة "النصر" ذاتها في وقت سابق بأن نادي الترجي دخل في خط المفاوضات لضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

بن عيادة ظهير أيمن يتميز بعرضيات متقنة وإن كان يعيبه بعض البطء. (تعرف أكثر على اللاعب من هنا)

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