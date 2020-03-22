بن عيادة لـ في الجول: الزمالك فريق كبير ولكن

وصف حسين بن عيادة ظهير أيمن شباب قسنطينة الجزائري الزمالك بالفريق الكبير، ردا على أنباء المفاوضات بينه وبين النادي الأبيض.

حسين بن عيادة النادي : النادي الرياضي القسنطيني الزمالك

ولكن بن عيادة أوضح أن تفكيره الأولي يستهدف الاحتراف أوروبيا، قبل أن يترك الباب مواربا بقوله "نترك الأمور للأيام المقبلة".

وأوضح بن عيادة لـFilGoal.com: "أتبع برنامجا خاصا سلمه لنا المحضر البدني للفريق للحفاظ على اللياقة في وقت العزل بسبب تفشي فيروس كورونا".

وأردف "أود أن أشكر مدرب المنتخب جمال بلماضي على ثقته بي، وأتمنى العمل بجدية للبقاء لأطول مدة ضمن صفوف المنتخب".

وعندما سأله FilGoal.com عن أكثر لاعب مصري يعرفه أجاب بن عيادة "محمود عبد الرازق شيكابالا".

وفي وقت سابق صرح بن عيادة ""الزمالك لم يتصل بي أو يفاوضني بشكل شخصي حتى الآن".

وعن ترحيبه بفكرة اللعب في الدوري المصري، أضاف في تصريحاته مع صحيفة (الشروق) الجزائرية: "إن شاء الله. الزمالك فريق كبير".

وأردف "ولكنني مرتبط بعقد مع فريقي ينتهي بعد 3 أشهر من الآن".

وأتم "سأدرس القرار المناسب مع وكيلي".

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أشار فيصل عبيد وكيل اللاعب "هناك اتصالات أولية جرت بين مسؤولي الزمالك وحسين بن عيادة أثناء تواجد الفريق المصري في تونس لمواجهة الترجي، لكن لا يوجد أي عرض رسمي بل أبدى الزمالك رغبة واهتماما بضم بن عيادة".

وأضاف عبيد عبر قناة TEN "اللاعب لا يرفض.. لكن الظروف الحالية من توقف الدوريات العربية وانشغال الزمالك بمباراته المهمة ضد الترجي حالا دون تقدم المفاوضات".

وأوضح "لقد تواصل معي وسيط وكذلك أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك".

ولفت "بن عيادة لديه عدة عروض داخل وخارج الجزائر من أندية عربية وأوروبية، ونحن بصدد دراسة العروض، حيث ينتهي تعاقده مع شباب قسنطينة بنهاية شهر يونيو، لذا لا نستبق الأحداث، أمامنا فسحة من الوقت لاتخاذ القرار".

وحول اشتراطه مبلغا ماليا لإتمام الصفقة، رد "بالتأكيد الجانب المالي مهم، لكن ليس الشيء الذي يهم اللاعب كثيرا، لقد تم استدعاء حسين بن عيادة لمعسكر المنتخب الجزائري هذا الشهر، وهو يريد الحفاظ على تواجده في المنتخب ليشارك في مباريات شهر يونيو".

وأتم فيصل عبيد تصريحاته "لم نحدد مهلة للزمالك في ظل توقف الدوريات العربية، واهتمام اللاعبين حاليا بالناحية الصحية أكثر من الرياضية، وأتمنى أن يزول هذا الوباء، وينعم الشعب العربي بالصحة".

ويلعب بن عيادة في مركز الظهير الأيمن كما يستطيع اللعب كقلب دفاع، ويلعب لشباب قسنطينة منذ عام 2016.

وفي الموسم الجاري، صنع بن عيادة 6 أهداف وسجل 4 في 21 مباراة.

ويعاني الزمالك من نقص في هذا المركز بعد رحيل التونسي حمدي النقاز، وعدم وجود سوى حازم إمام والصاعد أحمد عيد لشغل هذا المركز.

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