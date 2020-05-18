كلوب: إلغاء نتائج الموسم؟ هذا ظلم.. ينبغي أن يتوج ليفربول باللقب

لا يتخيل أبدا يورجن كلوب مدرب ليفربول إصدار قرار بإلغاء الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز وإلغاء نتائج الفرق مع عدم تحديد بطل للمسابقة.

فبالنسبة للألماني، بعد موسم استثنائي لليفربول وسع فيه الفارق مع وصيفه مانشستر سيتي إلى 25 نقطة وبات على بعد مترات قليلة من اللقب، حرمان الفريق الأحمر من اللقب سيكون "ظلما".

وقال كلوب في حوار مع أكاديمية الاتحاد الألماني لكرة القدم:"قيل إن أناسا يريدون إلغاء نتائج الموسم. تقول في نفسك، ماذا؟ لقد لعبنا 76% من الموسم وتريدون إلغاء كل شيء؟".

وواصل المدرب الأسبق لدورتموند "هذا شيء بالنسبة لي أراه غير عادل، أن تقول إن الموسم كأنه لم يكن. نحن الأول في ترتيب البطولة وفقا للمباريات التي تلعبها في ملعبك، نحن الأول وفقا للمباريات التي تلعبها خارج ملعبك. إنه موسم ينبغي أن نتوج به".

واستمر كلوب مدافعا عن وجهة نظره "التعامل مع الجائحة هو أهم شيء، لكن هذا لا يعني أن أشياء معينة ليست مهمة على الإطلاق لمجرد أنها أقل أهمية. أعتقد هناك أشياء في الحياة أسوأ بكثير من خسارة البطولة. كثيرون حولنا يعانون. ناس تموت، هذا يحدث باستمرار، لكن في الوقت الراهن بسبب فيروس لم نعرفه جميعا ولم يستعد له أحد".

وأضاف "لا يمكننا الاستعداد لكل شيء، لكن لابد من ردة فعل. هذا أكبر شيء في حياتي، كيف تتعامل مع أشياء لم أتوقعها. يقول الناس كيف تفكرون في كرة القدم وهناك أناس تموت؟ لا أحد يفعل ذلك، لكن مثل أي مجال عمل آخر، علينا الاستعداد لما بعد ذلك، لأن هذا الوقت سيأتي".

وأتم "في كرة القدم، هذا معناه أننا سنتدرب في وقت ما ولكي نضمن سلامة الجميع، إجراءات معينة لابد من وجودها. ما حدث في ألمانيا يحصل الآن في إنجلترا. مراكز تدريب أندية إنجلترا ستكون الأفضل. لا يوجد مكان لانتشار العدوى".

ويسابق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الزمن لاستكمال الموسم الحالي من الدوري الذي توقف في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها استعدادا لاستئناف التدريبات تمهيدا لعودة الدوري.

ويتصدر ليفربول البطولة بفارق 25 نقطة عن سيتي وتتبقى له 9 مباريات.

ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.

وتباينت القرارات بين دول أوروبا بعد إيقاف كرة القدم بسبب كورونا، ففي فرنسا أُلغي الدوري وتوج باريس سان جيرمان بطلا.

وفي هولندا ألغيت البطولة ولم يمنح اللقب لأي فريق، بينما استؤنف الدوري في ألمانيا وعادت الأندية للتدريبات في إيطاليا وإسبانيا.

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