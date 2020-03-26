شباب قسنطينة: نحاول التجديد لـ بن عيادة لكن الزمالك أغراه براتب خرافي

كشف نصر الدين مجموج المدير الرياضي لفريق شباب قسنطينة الجزائري، صعوبة التجديد لـ حسين بن عيادة ظهير أيمن الفريق بسبب تواصل الزمالك معه.

وقال مجوج في تصريحات لصحيفة "النصر" الجزائرية: "حسين بن عيادة يعد هدفا للعديد من الأندية، ونحن نتفهم رغبة اللاعب في خوض تجربة خارجية".

وأضاف "نحاول في الفترة الحالية إقناع اللاعب بتجديد تعاقده، لكنني أعلم بأن نادي الزمالك أغراه براتب خرافي بالفعل، وبالتالي فمن الصعب موافقته على التجديد".

وواصل "اللاعب ارتفعت أسهمه بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لكننا سنفعل كل ما بوسعنا لإقناعه بالبقاء".

وأتم "وفي كل الأحوال سيبقى بن عيادة لاعبا كبيرا بالنسبة لنا، وأتمنى له التوفيق سواء معنا أو في فريق آخر".

حسين بن عيادة قال في تصريحات بوقت سابق، بأن نادي الزمالك لم يتفاوض معه بشكل شخصي حتى الآن. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، قالت صحيفة "النصر" ذاتها في وقت سابق بأن نادي الترجي دخل في خط المفاوضات لضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

بن عيادة ظهير أيمن بتميز بعرضيات متقنة وإن كان يعيبه بعض البطء. (تعرف أكثر على اللاعب من هنا)

صاحب الـ27 عاما لعب هذا الموسم في البطولة الجزائرية 19 مباراة. صنع 6 أهداف وسجل هدفا وحيدا، وفي مباريات الكأس لعب مباراتين، سجل فيهم 3 أهداف.

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