تقرير جزائري: الأهلي والزمالك والترجي يتحركون رسميا لضم بن عيادة

4 فرق تتنافس على ضم الظهير الأيمن الجزائري حسين بن عيادة، من بينهم الأهلي والزمالك، وفقا لتقارير جزائرية.

وزعمت صحيفة dzfoot الجزائرية وفقا لمصادرها الخاصة دخول الأهلي والزمالك في صراع لضم حسين بن عيادة ظهير شباب قسنطينة الجزائري.

الترجي التونسي إلى جانب أحد فرق الدرجة الأولى في تركيا أيضا، يرغبان في ضم اللاعب، ويتنافسان مع الثنائي المصري، وفقا للتقرير الجزائري.

وأشارت الصحيفة إلى تقدم الرباعي بعروض رسمية بالفعل للحصول على خدمات بن عيادة الذي لم يجدد عقده حتى اللحظة مع فريقه الجزائري.

ولم يستسلم نادي شباب قسنطينة الجزائري حتى الآن في إقناع بن عيادة بالتجديد له وعدم الالتفات للعروض المقدمة، وما زالت المحاولات مستمرة للإبقاء على اللاعب، وفقا للتقرير الجزائري.

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اسم حسين بن عيادة ارتبط اسمه باللعب في الدوري المصري، وفقا لتصريحات وكيله وناديه الجزائري. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر مقرب من اللاعب في وقت سابق وجود محادثات من جانب بعض من مسؤولي الأهلي معه. (طالع التفاصيل)

كما صرح حسين بن عيادة في وقت سابق، بأن نادي الزمالك لم يتفاوض معه بشكل شخصي حتى الآن. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، قالت صحيفة "النصر" ذاتها في وقت سابق بأن نادي الترجي دخل في خط المفاوضات لضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

بن عيادة ظهير أيمن يتميز بعرضيات متقنة وإن كان يعيبه بعض البطء. (تعرف أكثر على اللاعب من هنا)

صاحب الـ27 عاما لعب هذا الموسم في البطولة الجزائرية 19 مباراة. صنع 6 أهداف وسجل هدفا وحيدا، وفي مباريات الكأس لعب مباراتين، ونجح في تسجيل 3 أهداف.

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