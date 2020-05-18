حكام في المواجهة – أحمد الشناوي لـ في الجول: حياتو هدد المقاولون بسببي.. والشيشيني كان سيئ الحظ معي

"الطرف الأضعف" هكذا يوصف الحكام دائما بأنهم من يتم تعليق أي سقوط بسبب قراراتهم.

فماذا يحدث بعد أي قرار مثير للجدل؟ هل يتخطى الأمر الملعب أم يمتد للشارع؟ كيف يتعامل الحكم مع الاستفزازات الجماهيرية؟

الحكام يجيبون لـFilGoal.com في سلسلة حكام في المواجهة.

والحلقة الخامسة مع الحكم الدولي السابق والمحاضر أحمد الشناوي.

قرار اتخذته وشعرت بالندم عليه لشعورك بالخطأ؟

هناك مباراة جمعت بين الأهلي والكروم وكانت هناك ركلة جزاء للأهلي بعدما تم جذب علي ماهر من قبل مدافع الكروم ولكنني لم أحتسبها لعدم رؤية الواقعة.

وعقب الإعادة في شاشات التلفاز رأيت أن قراري كان خاطئا وكان يجب أن أحتسب ركلة جزاء للأهلي.

أكثر قرار جدلي اتخذته وكان صائبا؟

في مباراة بين الأهلي والسويس احتسبت ركلة جزاء لصالح السويس نتيجة عرقلة عصام الحضري للاعب الأخير.

الجميع طلب طرد الحضري باعتبارها فرصة هدف محقق ولكنني اكتفيت ببطاقة صفراء وأصريت على ذلك.

ومن المفارقات حدوث الأمر ذاته في المباراة ولكن للأهلي واتخذت القرار ذاته مجددا.

أصعب مباراة خضتها في مسيرتك؟

مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والمقاولون العرب في عام 1996 وتم تعييني حكما للقاء واعترض علي رئيس المقاولون صلا حسب الله بداعي إنني حكم مصري وقدم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي.

لكن عيسو حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي السابق تمسك بي وقال لرئيس المقاولون ربما نغير طرف اللقاء المعترض ولن نغير الحكم.

هذه كانت خطوة جيدة من الاتحاد الإفريقي بتعيين حكما مصريا لإدارة تلك المباراة.

من أكثر لاعب كان يمثل في الملعب؟

وليد صلاح الدين من الأهلي وأحمد فاروق من بلدية المحلة مع أي احتكاك يسقطان أرضا ويطالبان بالحصول على مخالفة أو ركلة جزاء.

من اللاعب الذي كان دائم الاعتراض على قراراتك؟

سامي الشيشيني في الزمالك كان سيئ الحظ معي كلما أدرت مباراة يحصل على بطاقة صفراء وكل القرارات كانت صحيحة.

مباراة تمنيت أن تديرها تحكيميا؟

الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

مباراة فكرت في الاعتذار عنها بعدما تم إبلاغك بإداراتها؟

مباراة بين المقاولون العرب والسويس في السويس وكانت هناك مشكلة كبيرة بيني وبين الفريق صاحب الأرض.

واتصلت برئيس لجنة المسابقات والحكام واعتذرت لهما وتفهما الأمر تماما ولم أحكم تلك المباراة.

موقف جمعك بالجمهور بعد قرار جدلي؟

مباراة الأهلي والأولمبي في الإسكندرية ولاعب من الأخير ضرب هشام حنفي في وجهه واستدعاني المساعد الذي رأى الواقعة وأبلغني بضرورة طرد اللاعب.

وبالفعل طردته واعترض محمود بكر رئيس النادي وقتها بشدة ودخل غرفة خلع الملابس وقدم شكوى رسمية في اتحاد الكرة ضد المساعد.

وأثناء العودة للقاهرة بالقطار تجمع الكثير من الناس حولنا وشرحنا لهم صحة القرار وانتهى الأمر بعد زحام شديد.

هل أخطأت في قرار يوما ما وقررت مراضاة الفريق في اللقاء بعد ذلك؟

لم يحدث أبدا عندما أخطئ أنسى تماما الخطأ مهما كان الأمر لذلك لم أقع في ذلك الفخ.

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