مصدر مقرب من المحمدي لـ في الجول: لم يوقع لـ الأهلي.. هذا ما حدث

الإثنين، 18 مايو 2020 - 16:43

كتب : ياسر الشريف

جونيور أجايي - باهر المحمدي - الأهلي - الإسماعيلي

قال مصدر مقرب من باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، إن اللاعب لم يتلق عرضا رسميا من الأهلي للتعاقد معه هذا الصيف.

المصدر تحدث لـFilGoal.com قائلا: "اللاعب أبلغ إدارة ناديه أنه لم يوقع للأهلي مثلما تردد".

وشدد "الأهلي من الأساس لم يرسل عرضا رسميا للإسماعيلي للتعاقد مع اللاعب، وكل ما حدث كان تداول لوجهات النظر حول الأمر مع أحد الوكلاء".

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وأردف "اللاعب طلب من مسؤولي الإسماعيلي الموافقة على تحقيق حلمه بالاحتراف خارج مصر لتأمين مستقبله ولو على سبيل الإعارة، خاصة أن عقده مع الفريق ليس كبيرا".

وأتم "في وقت سابق، تلقى المحمدي عرضين من الوحدة والعين الإمارتيين، بالتحديد في يناير الماضي".

وفي وقت سابق، قال محمد شيحة وكيل أعمال اللاعب إنه من الصعب انتقاله لأي ناد مصري سواء كان الأهلي أو الزمالك لأن قيمته تصل لـ200 مليون جنيه.

وقال شيحة لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "عقد باهر مع الإسماعيلي مستمر لثلاث سنوات مقبلة".

وأضاف "من الصعب أن يبيعه الإسماعيلي لأي ناد مصري ولأن الأندية لن تقدر على دفع القيمة المادية له"

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ويواصل باهر المحمدي برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بتمزق في أربطة الركبة، قبل توقف نشاط الكرة في مصر.

باهر المحمدي صاحب الـ 23 عاما شارك في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

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