مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الأهلي ينضم للمهتمين بضم بن عيادة

دخل الأهلي ضمن صفوف المهتمين بضم الظهير الجزائري حسين بن عيادة.

وعلم FilGoal.com أن اتصالات مبدئية جرت بين مفاوضي الأهلي، وممثلي اللاعب، لكن دون وجود عرض رسمي أو مفاوضات جدية حتى اللحظة.

وبالتالي، ينضم الأهلي لناديي الزمالك والترجي التونسي، اللذين أشارت تقارير إلى نيتهما ضم الظهير الأيمن الذي ينتهي عقده مع شباب قسنطينة الجزائري الصيف المقبل.

ويسعى الأهلي لضم ظهير أيمن بعد تأكد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري، كما يريد الزمالك تدعيم نفس المركز بعد رحيل التونسي حمدي النقاز بداع فسخ تعاقده وعدم تلقيه مستحقاته.

بن عيادة ظهير أيمن بتميز بعرضيات متقنة وإن كان يعيبه بعض البطء. (تعرف أكثر على اللاعب من هنا)

صاحب الـ27 عاما لعب هذا الموسم في البطولة الجزائرية 19 مباراة. صنع 6 أهداف وسجل هدفا وحيدا، وفي مباريات الكأس لعب مباراتين، سجل فيهم 3 أهداف.

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💬"ماينفعش لاعيب او مدرب في الدوري المصري المتواضع جدا فنيا يكون دخله مئات أضعاف العاملين في القطاع الصحي والقلاع التعليمي بالذات"



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