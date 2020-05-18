مصير مجهول للدوري.. اجتماع طارئ للاتحاد المغربي بعد قرار الحكومة

الإثنين، 18 مايو 2020 - 18:12

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

يستعد الاتحاد المغربي لكرة القدم للاجتماع بشكل طارئ لتحديد مصير بطولة الدوري المغربي.

ويأتي اجتماع الاتحاد المغربي المنتظر بعد قرار الحكومة المغربية بتمديد فترة الحجر الصحي حتى العاشر من شهر يونيو المقبل، بعدما كان من المنتظر أن تنتهي في الـ 20 من شهر مايو الجاري.

وكشفت صحيفة (المنتخب) المغربية استعداد الاتحاد المغربي للاجتماع بشكل طارئ، على حد وصفها، لاتخاذ ما يلزم من قرارات تخص البطولة المغربية.

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وكانت اللجنة المكلفة بتقديم مقترحات استئناف الدوري المغربي قد اقترحت لعودة إجراء المباريات، تجميع الأندية في مدينتين لا تبعدان عن بعضهما البعض بأزيد من 100 كيلومتر، وهو الشرط الذي يتوفر في عدد من المدن، إلا أنها لا تتوفر على الفنادق وكثرة الملاعب بالشكل الذي يتوفر عليه محور البيضاء الرباط. (طالع التفاصيل)

صراع الصدارة في المغربي كان على أشده قبل توقف المسابقة.

الوداد في الصدارة بـ 36 نقطة من 18 مباراة، ويليه الفتح الرباطي بـ 35 نقطة من 20 مباراة، ثم مولودية وجده 34 نقطة من 19 مباراة ونهضة بركان 32 نقطة من 18 مباراة.

الرجاء المغربي الذي يستعد لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يتواجد في المركز السادس بـ 28 نقطة ولكنه من أقل فرق الدوري لعبا للمباريات، بـ 15 مباراة فقط.

في صراع الهبوط، الأمور صعبة للغاية على فريق رجاء بني ملال الذي جمع 8 نقاط فقط، ويسبقه في الترتيب اتحاد طنجه بـ 15 نقطة ثم حسنية أكادير بـ 17 نقطة.

ويهبط آخر فريقين في الدوري المغربي إلى الدرجة الثانية، بينما يتأهل المتصدر والوصيف لدوري الأبطال، وصاحب المركز الثالث لبطولة كأس الكونفدرالية.

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