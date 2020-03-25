تقرير جزائري: الترجي يريد صفقة الزمالك المحتملة

بعد أن قهره الزمالك في السوبر الإفريقي ودور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، يبدو أن الترجي التونسي يريد منافسة جديدة مع الفارس الأبيض.

حسين بن عيادة النادي : النادي الرياضي القسنطيني الزمالك

المنافسة هذه المرة خارج الملعب، وهي حول ضم ظهير أيمن شباب قسنطينة حسين بن عيادة.

تقرير جريدة النصر الجزائرية قال إن إدارة الترجي الرياضي التونسي جددت رغبتها في التعاقد مع حسين بن عيادة، الذي يوجد محل أطماع عديد الأندية، غير أن مسؤولي نادي المكشخة يريدون خطف أفضل ظهير أيمن في البطولة، بعد أن ربطت اتصالاتها به الصائفة الماضية، خاصة وأنها أعجبت كثيرا بإمكاناته، خلال مواجهتي رابطة الأبطال".

وأضاف التقرير "كما نصحت عدة وسائل إعلام تونسية إدارة الترجي بالتعاقد مع بن عيادة، الذي تراه أفضل خيار لتعزيز منطقة الظهير الأيمن، سيما وأن ابن الباهية وهران يوجد في نهاية عقده مع السنافر، ما يعني بأنه لن يكلفها الكثير، إلى جانب نجاح كل العناصر المستقدمة من الجزائر، في صورة بن غيث وبدران وشتي وحتى بن ساحة، الذين يعتبرون قطعة أساسية في تشكيلة معين الشعباني".

ويأتي ذلك، في ظل ما ظهر من اهتمام أبيض بالظهير الجزائري.

ففي وقت سابق، قال بن عيادة لـFilGoal.com: "الزمالك فريق كبير، لكنني أستهدف الاحتراف".

قبل أن يترك الباب مواربا بقوله "نترك الأمور للأيام المقبلة".

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أشار فيصل عبيد وكيل اللاعب "هناك اتصالات أولية جرت بين مسؤولي الزمالك وحسين بن عيادة أثناء تواجد الفريق المصري في تونس لمواجهة الترجي، لكن لا يوجد أي عرض رسمي بل أبدى الزمالك رغبة واهتماما بضم بن عيادة".

وأضاف عبيد عبر قناة TEN "اللاعب لا يرفض.. لكن الظروف الحالية من توقف الدوريات العربية وانشغال الزمالك بمباراته المهمة ضد الترجي حالا دون تقدم المفاوضات".

وأوضح "لقد تواصل معي وسيط وكذلك أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك".

ولفت "بن عيادة لديه عدة عروض داخل وخارج الجزائر من أندية عربية وأوروبية، ونحن بصدد دراسة العروض، حيث ينتهي تعاقده مع شباب قسنطينة بنهاية شهر يونيو، لذا لا نستبق الأحداث، أمامنا فسحة من الوقت لاتخاذ القرار".

وحول اشتراطه مبلغا ماليا لإتمام الصفقة، رد "بالتأكيد الجانب المالي مهم، لكن ليس الشيء الذي يهم اللاعب كثيرا، لقد تم استدعاء حسين بن عيادة لمعسكر المنتخب الجزائري هذا الشهر، وهو يريد الحفاظ على تواجده في المنتخب ليشارك في مباريات شهر يونيو".

وأتم فيصل عبيد تصريحاته "لم نحدد مهلة للزمالك في ظل توقف الدوريات العربية، واهتمام اللاعبين حاليا بالناحية الصحية أكثر من الرياضية، وأتمنى أن يزول هذا الوباء، وينعم الشعب العربي بالصحة".

ويلعب بن عيادة في مركز الظهير الأيمن كما يستطيع اللعب كقلب دفاع، ويلعب لشباب قسنطينة منذ عام 2016.

وفي الموسم الجاري، صنع بن عيادة 6 أهداف وسجل 4 في 21 مباراة.

ويعاني الزمالك من نقص في هذا المركز بعد رحيل التونسي حمدي النقاز، وعدم وجود سوى حازم إمام والصاعد أحمد عيد لشغل هذا المركز.

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