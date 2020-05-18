مارتن يول: الأهلي ربما يكون أكبر ناد في العالم.. لديهم 17 مليون مُشجع ولكن

الإثنين، 18 مايو 2020 - 17:45

كتب : FilGoal

مارتن يول

تحدث الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي عن مسيرته التدريبية، واصفا المارد الأحمر بـ "الأكبر في العالم".

وقال مارتن يول: "توتنام سيبقى مكانا خاصا للغاية بالنسبة لي".

وأضاف في حواره مع صحيفة Ham&High "ذهبت لـ توتنام كمدرب ولكن الأمر ليس ذلك فقط، بل عندما كنت صغيرا كنت مشجعا حقا للفريق. لا أختلق ذلك، تلك هي الحقيقة. كنت مُشجعا لـ توتنام منذ البداية".

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وتابع "دربت أياكس وآر كي سي فالفيك في هولندا، وهامبروج في ألمانيا، والأهلي في مصر".

وأكمل حديثه قائلا: "الأهلي ربما يكون أكبر ناد في العالم، لديهم 17 مليون مُشجع ولكن توتنام يبقى فريقي المفضل خلال مسيرتي وسيبقى جزءًا من حياتي دائما".

وكشف "دائما ما أشاهد كل مباريات توتنام، وأتمنى أن أتواجد قريبا في مدرجات ملعبهم الجديد".

يول صاحب الـ 64 عاما تولى تدريب توتنام في الفترة ما بين 2004 وحتى 2007.

وقاد مارتن يول توتنام في 146 مباراة ونجح في تحقيق 67 انتصارا وتعادل 37 مرة وخسر 42 مرة، ولم يرفع أي لقب مع الفريق اللندني.

مع الأهلي، لم تستمر رحلة مارتن يول طويلا. تواجد في القلعة الحمراء في فبراير 2016 قبل أن يرحل في شهر أغسطس.

ونجح يول في رفع لقب الدوري المصري مع الأهلي، إلا أنه خسر بثلاثية أمام الزمالك في نهائي الكأس، وودع دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

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