بيان رسمي – بيراميدز يعلن تمسكه بمواجهة الأهلي في الكأس دون تغيير مواعيد المباريات

أصدر مجلس إدارة نادي بيراميدز بيانا رسميا اليوم الجمعة أعلن من خلاله التزامه الكامل بجدول مباريات الدوري والكأس، المعلن من جانب اتحاد الكرة مؤخرا.

وأشار النادي في بيانه إلى التزامه بالجدول "الذي راعى مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع أندية الدوري والكأس ولا يمنح فريقا أي أفضلية على الآخر".

وأكد النادي في بيانه لتحضيره "لخوض مباريات المقاولون في الدوري يوم الأحد ثم الأهلي في دور الـ 16 من كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري".

اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، أكد فيه تمسك الإدارة بقرارالسابق في اجتماعه الطاري بتاريخ 9-2-2019 ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية). (طالع التفاصيل)

ليرد اتحاد الكرة ببيان يؤكد خلاله على ضرورة التزام الأندية بالمشاركات في المسابقات المصرية من أجل تجديد تراخيص المشاركة في بطولات إفريقيا. (طالع التفاصيل)

مصدر مسؤول من الأهلي رد على بيان اتحاد الكرة، مشيرا إلى " "الأهلي لم ينسحب من الكأس ولم يذكر في بيانه مبدأ الانسحاب وحتى إذا لم يشارك أمام بيراميدز في الكأس فإن الفريق بالفعل لعب في الكأس وتخطى الترسانة في دور الـ32 واتحاد الكرة هو الذي لم يلتزم بالجدول الذي وضعه مسبقا". (طالع التفاصيل)

ماذا حدث قبل ذلك؟

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

مصدر بالأهلي قال لـFilGoal.com إن النادي حريص علي إنجاح مسابقة الدوري واستكمالها ولذلك لم يعترض علي ضغط مؤجلاته حتي بات أكثر فريق يلعب مباريات محلية، في غضون أيام قليلة (طالع التفاصيل).

ونشر تركي آل الشيخ خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

واقترح آل الشيخ "يوم 28 فبراير العبوا مباراة الأهلي والزمالك بدلا من الأهلي وبيراميدز، وبيراميدز يواجه الفريق الذي سيلعب ضد الزمالك".

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