كيف يتغلب الزمالك على ضغط المباريات والإرهاق المحتمل للاعبيه؟ الجهاز الفني وضع خطته بالفعل والتي ينوي البدء في تنفيذها.

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك عن حلين ينوي كريستيان جروس مدرب الفريق اتباعهما لتفادي إرهاق اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

ويقول المصدر في تصريحات لـFilGoal.com: "لا يمكن التدوير بين لاعبي الفريق بشكل كامل، لابد من الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، لذلك لدينا حلول أخرى لتفادي الإرهاق".

وأوضح "من الممكن إجراء تغييرات طفيفة، وهذا سيتم العمل عليه، سيتم تجهيز الثلاثي أحمد سيد "زيزو"، وحميد أحداد وأيمن حفني، بجانب محمد عنتر و أحمد مدبولي بشكل كبير خلال الوقت الحالي".

المصدر أضاف "من الممكن الاستعانة بأحدهم في الخط الأمامي بشكل أساسي وخاصة بعد ظهور بعض الإجهاد علي الثلاثي يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد المنعم "كهربا"، وإبراهيم حسن وذلك في ظل مشاركتهم المستمرة مع الفريق".

وواصل "مع الاحتفاظ بالثلاثي الأساسي على مقاعد البدلاء أو بعضهم للدفع به في حالة احتياج الفريق خلال أحداث المباريات، مع التأكيد أن هذا الأمر من الممكن أن يحدث في بعض المباريات، وليس الجميع".

المصدر أوضح حل آخر يمكنهم اللجوء له، وهو "مشاركة اللاعبين الأساسيين بشكل طبيعي، وعندما يشعر الجهاز الفني بتعرضهم للإجهاد خلال أحداث اللقاء يقوم بتبديلهم، سواء عقب انتهاء الشوط الأول أو خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني".

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

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