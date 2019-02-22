مواجهات سهلة للكبار في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي والتي أجريت يوم الجمعة عن مواجهتين سهلتين لأرسنال وتشيلسي أمام رين الفرنسي ودينامو كييف الأوكراني على الترتيب ويلعب نابولي ضد سالزبورج النمساوي.

ولم تسفر القرعة عن مواجهات ساخنة بل أثلجت صدور مسؤولي الأندية المرشحة بقوة لنيل اللقب مثل إشبيلية وأرسنال وتشيلسي ونابولي وفالنسيا.

ويلعب إشبيلية ضد سلافيا براج التشيكي بينما يواجه مواطنه الإسباني فالنسيا فريق كراسنودار الروسي.

وجاءت المواجهات على النحو التالي.

تشيلسي الإنجليزي ضد دينامو كييف الأوكراني

إينتراخت فرانكفورت الألماني ضد إنتر ميلان الإيطالي

دينامو زغرب الكرواتي ضد بنفيكا البرتغالي

نابولي الإيطالي ضد سالزبورج النمساوي

فالنسيا الإسباني ضد كراسنودار الروسي

إشبيلية الإسباني ضد سلافيا براج التشيكي

أرسنال الإنجليزي ضد رين الفرنسي

زينيت سان بطرسبرج الروسي ضد فياريال الإسباني

وكانت القرعة مفتوحة دون تصنيف للفرق أو منع اصطدام ناديين ينتميان لنفس الدولة لكنها منعت مواجهة دينامو كييف الأوكراني لزينيت سان بطرسبرج أو كراسنودار الروسيين بسبب توتر العلاقات السياسية بين الدولتين الجارتين.

وتقام مباريات الذهاب في ملاعب الفرق المذكورة أولا في 7 مارس وبعد أسبوع تلعب لقاءات الإياب.

وتجري قرعة الدور ربع النهائي في 15 مارس بالتزامن مع قرعة نفس الدور في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف الملعب الأولمبي في مدينة باكو عاصمة أذربيجان المباراة النهائية في 29 مايو. والملعب ضمن الاستادات التي ستحتضن مباريات يورو 2020.

ويحمل إشبيلية الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة (5) يليه 4 أندية توج كل منهما 3 مرات وهي ليفربول ويوفنتوس وإنتر ميلان وأتليتكو مدريد الذي فاز باللقب في العام الماضي بالتغلب على مرسيليا في النهائي.

وفازت أندية بروسيا مونشنجلادباخ وتوتنام وفاينورد وجوتيبورج وريال مدريد وبارما وبورتو باللقب مرتين.

وتوج باللقب مرة كل من أندرلخت وأياكس وأيندهوفن وإينتراخت فرانكفورت وإبسويتش تاون وباير ليفركوزن ونابولي وشالكه وبايرن ميونيخ وجالاتاسراي وفالنسيا وسسكا موسكو وزينيت سان بطرسبرج وشاختار دونتسك وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

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