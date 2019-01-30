الزمالك يعلن تضامنه مع مطالب بيراميدز الخاصة بمؤجلات الأهلي

أعلن نادي الزمالك تضامنه مع مطلب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "سنلعب مباراة النجوم، وبعدها متضامنون مع تركي آل الشيخ مالك بيراميدز".

وأضاف "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري".

ويتبقى للأهلي مباراتين مؤجلتين من الدور الأول، ضد إنبي والزمالك.

وكان بيراميدز قد أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس. (اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول". ( اقرأ تصريحاته )

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