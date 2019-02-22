استطاع الجهاز المعاون لكريستيان جروس مدرب الزمالك، تقريب وجهات النظر بين المدير الفني ورئيس النادي.

واستطاع FilGoal.com الوصول إلى كواليس الجلسة التي جمعت رئيس نادي الزمالك مع كريستيان جروس المدير الفني السويسري للفريق وجهازه المعاون.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجلسة شهدت نجاح الجهاز المعاون للزمالك وأعضاء المجلس في تصفية الأمور بين جروس ورئيس النادي، إذ دار حديث من رئيس المجلس للمدرب السويسري عن سبب النتائج السلبية للفريق مؤخرا.

وفي نهاية الجلسة، نجح الجهاز والمتواجدين بالجلسة في تقريب وجهات النظر بين الإدارة وجروس بعد التعهد بتحسن النتائج وغلق أحداث الفترة الماضية.

كما تم الاتفاق خلال الجلسة علي عقد جلسة أخرى بين الإدارة وجهاز الزمالك لرسم خارطة الفريق خلال الفترة المقبلة، ومعالجة كافة الأمور السلبية التي حدثت من قبل.

كان الزمالك قد تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق مساء الأربعاء الماضي.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.

اقرأ أيضا

من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد

رسميا – بيراميدز يعلن انتقال ملكيته إلى مستثمر إماراتي

خبر صادم للزٌرق.. حرمان تشيلسي من التعاقدات لفترتي انتقالات رسميا

مران الأهلي – صالح وحمدي فتحي يتألقان في التقسيمة.. وتدريبات إضافية لرمضان على التسديد

تعرف على معلقي مباراتي الإسماعيلي والزمالك في بطولتي إفريقيا

تركي آل الشيخ يشكر كل من تعامل معهم في مصر.. ويخص هؤلاء بالذكر