بالمستندات – بيراميدز يخاطب الكاف لضمان "نزاهة الدوري والكأس".. واتهام شوبير بـ"العنصرية"

نشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري.

وقال الخطاب: "حتى الآن، لعب نادينا صاحب المركز الثاني في الدوري 20 مباراة، بينما أقرب منافسينا الزمالك، الأول، والأهلي، الثالث، لعبا 18 و16 مباراة على الترتيب".

وأضاف "جدول المباريات للأسابيع المقبلة تم تنظيمه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم غير عقلاني ولا يضع حاجة الفرق للمنافسة في ظروف متساوية في الاعتبار، المباريات التي لم يلعبها منافسانا تم وضعها في نهاية الموسم بعد أن نكون قد لعبنا كل مبارياتنا، وسيكون منافسا (الزمالك والأهلي) لديهم حوافز أقل وإمكانيات أقل بالنظر لإرهاقهم والمناخ المختلف وترتيبهم في الدوري".

وشدد "الأغرب، الزمالك والأهلي سيلعبا مباريات الدور الثاني قبل إنهاء مباريات الدور الأول، ومن بين تلك المباريات مباراتهما معا الذي لم يحدد موعده حتى الآن".

وأكد "نعتقد أن هذا يؤثر على نزاهة الدوري المصري ويمنح منافسينا فرصا أفضل مننا".

وأكمل "كذلك، مباراة الكأس بين فريقنا والأهلي لم يتم تحديد موعدها بعد رغم أنها يجب أن تلعب في الوقت الحالي بالنظر لنظام البطولة. الأهلي لديه العديد من اللاعبين المصابين وهذا يؤثر على فرصنا في الاستمرار في البطولة ويمنح منافسنا أفضلية غير عادل".

وكشف الخطاب: "في أكثر من مرة، دعينا اتحاد الكرة لعلاج هذا الموقف بتحديد موعد مباريات الزمالك والأهلي في أقرب وقت، وقبل أن نلعب مبارياتنا المقبلة لتنظيم بطولة تمنح معاملة متساوية للجميع".

وأكمل "حتى الآن، لا شيء حدث ليتم تلبية طلباتنا العدالة. واليوم في برنامج إذاعي، قام أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ووالد لاعب الاهلي مصطفى شوبير بتصريح قاس وعنصري ضد النادي ومالكه، قائلا إن الجدول الموضوع للدوري والكأس لن يتغير وإن لا شيء سيحدث بالنسبة لطلبنا".

وأتم البيان "وبحسب ما سبق، نسأل الكاف للتدخل طبقا للمادة الثانية من لوائح الكاف لضمان نزاهة الدوري المصري وكأس مصر".

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