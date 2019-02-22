جروس يكشف لجهازه المعاون أسباب تفضيله بوطيب لقيادة هجوم الزمالك

الجمعة، 22 فبراير 2019 - 16:24

كتب : أحمد شوقي

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف خالد بوطيب في طلائع الجيش

لماذا يفاضل كريستيان جروس مدرب نادي الزمالك، خالد بوطيب المهاجم المغربي لقيادة هجوم الفريق عن باقي زملائه؟ جروس أجاب هذا السؤال

أوضح كريستيان جروس لجهازه المعاون، أسباب تفضيله بوطيب لقيادة هجوم الفريق.

وقال جروس لجهازه المعاون "بوطيب يمتلك قدرات خاصة في التنوع في أسلوب لعبه بجانب ظهوره في كافة أنحاء الملعب سواء في وسط الملعب أو الدفاع".

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وأوضح " دور بوطيب هو التغطية وراء زملائه في حالة التقدم بجانب قدرته على سرعة الارتداد لمنطقة جزاء المنافس، وهو ما يجعله الخيار الأول خاصة أن تلك الخبرات اكتسبها اللاعب خلال مشواره الاحترافي في أوروبا وهو ما يمنح الزمالك استفادة من خبراته داخل الملعب".

جروس أتبع "ظهور بوطيب في أكثر من مكان داخل الملعب وعدم التمركز في منطقة الجزاء فقط يرجع إلى قراري الفني، خاصة أن اللاعب يؤدي ذلك دون التأثر في الناحية البدنية، وحين ألاحظ انخفاض قدراته البدنية بسبب الإجهاد من كثرة الركض أقوم بتغييره أو منحه تعليمات بتوفير مجهوده والبقاء في منطقة الجزاء انتظاراً لدعم زملائه له بصناعة الفرص من أجل تشكيل خطورة على مرمى المنافس".

وانضم خالد بوطيب لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضي قادما من فريق أنطاليا سبور التركي.

صاحب الـ31 عاما شارك في 7 مباريات مع الزمالك حتى الآن. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا واحدا.

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