اتحاد الكرة: الالتزام بالتراخيص شرط مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية

أصدر اتحاد الكرة بيانا أكد خلاله على ضرورة الالتزام بالتراخيص كشرط أساسي لمشاركة الأندية المصرية في بطولات إفريقيا.

وجاء نص بيان اتحاد الكرة كالآتي:

"خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أندية الدورى الممتاز بالتأكيد على عدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجب هذه التراخيص المشاركة في بطولات الأندية الإفريقية".

وأضاف البيان "واستند الاتحاد المصري على المادة 9-1 (المعايير)، إضافة إلى الاقرار الموقع من قبل الأندية في هذا الخصوص ومن بينه الالتزام بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد خاصة الدوري وكأس مصر".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة سيحدد المشاركين في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية لموسم 2019/2018 نظرا لأن الموسم الكروي المصري الحالي سيكون مستمرا عند بداية البطولتين في شهر أغسطس المقبل.

وينتهي الدوري المصري في شهر أغسطس وعقب استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

اقرأ أيضا

تليجراف: عقد سالا مع كارديف غير صحيح

مستشفى الأهلي – فحص طبي لهشام محمد بسبب شكواه أمام الداخلية.. وعاشور وسليمان للمتابعة

رئيس لجنة الاستئناف لـ في الجول: من حق الأهلي اللجوء لنا ضد قرار المسابقات

بالفيديو - رونالدو ساخرا بعد الهزيمة: لدي 5 ألقاب وأتليتكو صفر

مباريات متكافئة القوة تنتظر الزمالك والأهلي في الدوري