اتحاد الكرة: الالتزام بالتراخيص شرط مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية

الخميس، 21 فبراير 2019 - 15:19

كتب : عاطف شادي

اتحاد الكرة

أصدر اتحاد الكرة بيانا أكد خلاله على ضرورة الالتزام بالتراخيص كشرط أساسي لمشاركة الأندية المصرية في بطولات إفريقيا.

وجاء نص بيان اتحاد الكرة كالآتي:

"خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أندية الدورى الممتاز بالتأكيد على عدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجب هذه التراخيص المشاركة في بطولات الأندية الإفريقية".

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وأضاف البيان "واستند الاتحاد المصري على المادة 9-1 (المعايير)، إضافة إلى الاقرار الموقع من قبل الأندية في هذا الخصوص ومن بينه الالتزام بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد خاصة الدوري وكأس مصر".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة سيحدد المشاركين في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية لموسم 2019/2018 نظرا لأن الموسم الكروي المصري الحالي سيكون مستمرا عند بداية البطولتين في شهر أغسطس المقبل.

وينتهي الدوري المصري في شهر أغسطس وعقب استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

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