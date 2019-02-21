انتقد مصدر داخل النادي الأهلي تفسير البعض لبيان اتحاد الكرة بشأن توقف تجديد تراخيص الأندية للمشاركة في بطولات إفريقيا على اللعب في الدوري وكأس مصر.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "مثل هذه الأقاويل تظهر دائما للتأثير على موقف الأهلي وحتى يتراجع ويشارك في مباراة الكأس بدلا من الدوري كما نطالب بحقنا".

وأضاف "الأهلي لم ينسحب من الكأس ولم يذكر في بيانه مبدأ الانسحاب وحتى إذا لم يشارك أمام بيراميدز في الكأس فإن الفريق بالفعل لعب في الكأس وتخطى الترسانة في دور الـ32 واتحاد الكرة هو الذي لم يلتزم بالجدول الذي وضعه مسبقا".

وأكمل "الدوري بدأ بحضور الجماهير للمباريات وبعد ضغط من أحد الأندية التي ليس لها جماهير قرر الاتحاد حرمان كل الفرق من جماهيرها بدلا من أن يعمل على زيادة عدد الجماهير استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية وأعاد هذا الملف لنقطة الصفر".

وأتم تصريحاته "الأهلي عندما يتخذ قرارا يدرسه جيدا من كافة جوانبه ولا يملك أحدا من أصحاب التسريبات أن يحرم الأهلي من المشاركات الإفريقية لأنه يلتزم دائما باللوائح والقوانين قبل غيره".

وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا يؤكد خلاله على ضرورة التزام الأندية بالمشاركات في المسابقات المصرية من أجل تجديد تراخيص المشاركة في بطولات إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وأصدر الأهلي بيانا يؤكد خلاله على تمسكه الكامل بعدم تغيير مواعيد جدول مباريات الدوري والكأس الذي أصدره اتحاد الكرة يوم 7 يناير ورفضه تبديل مباراة بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري لتكون في الكأس بدلا من الدوري. (طالع التفاصيل)

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