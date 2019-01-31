أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أن هناك التزاما كاملا بالقرارات التي يطبقها اتحاد الكرة فيما يخص تنظيم مسابقة الدوري ومواعيد المباريات بما لا يتعارض مع ارتباطات الأهلي بالبطولات الإفريقية.

وقال المصدر لـFilGoal.com إن الأهلي حريص علي إنجاح مسابقة الدوري واستكمالها ولذلك لم يعترض علي ضغط مؤجلاته حتي بات أكثر فريق يلعب مباريات محلية، في غضون أيام قليلة.

وأضاف المصدر أن الأهلي يقدر ويعلم أن هذه الضغوط بسبب ظروف الموسم الاستثنائي الذي تم فيه تغيير مواعيد البطولات الإفريقية بالإضافة إلى تنظيم مصر لأمم إفريقيا 2019.

وأوضح المصدر أن الأهلي ليس طرفا في أزمة المؤجلات التي اشتعلت خلال الـ48 ساعة الماضية لأنه ببساطة ليس من يضع جدول الدوري أو يختار المواعيد والمباريات لذلك فالنادي ليس معنيا بالرد أو التعليق بشكل رسمي علي البيانات الصادرة من ناديي بيراميدز والزمالك.

ماذا حدث؟

بيراميدز قد أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس. (اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول". ( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

ويتبقى للأهلي مباراتين مؤجلتين من الدور الأول، ضد إنبي والزمالك، فيما يتبقى للأبيض مباراتين مؤجلتين أمام الأهلي والإسماعيلي، أما بيراميدز فلا يتبقى له أي مباراة مؤجلة.

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