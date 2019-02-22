صلاح: أمامنا أسبوع حاسم.. ويونايتد يرغب في هزيمتنا بغض النظر عن تصدرنا للدوري

شدد محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا على صعوبة الأسبوع المقبل بالنسبة لناديه ليفربول الذي سيلعب 3 مباريات خلال في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 8 أيام.

وقال نجم مصر عبر قناة سكاي سبورتس خلال مقابلة مع جيمي كاراجير مدافع ليفربول السابق:"أسبوع مهم جدا. إذا فزنا باللقاءات الثلاثة واستمرينا على قمة ترتيب الدوري سيكون أمامنا متسعا من الوقت للاستعداد للقاءات المتبقية".

وواصل صلاح (26 عاما) ردا على رغبة مانشستر يونايتد في إسقاط ليفربول يوم الأحد "حتى لو لم نكن ننافس على اللقب سيودون أيضا الفوز علينا".

وأتم حديثه "الأهم أن نواصل ما قمنا به".

يخوض ليفربول تحديا صعبا في ملعب أولد ترافورد أمام فريق الشياطين الحمر الذي يمر بفترة ممتازة على صعيد النتائج المحلية مع مدربه الشاب أولي جونار سولشاير.

ويستضيف ليفربول يوم الأربعاء فريق واتفورد ثم يلعب الدربي أمام مضيفه إيفرتون في 3 مارس.

والصراع مشتعل بين ليفربول ومانشستر سيتي حامل اللقب.. متساويان على القمة ورصيد كل منهما 65 نقطة ولعب الأخير لقاء أكثر من الأول.

ويلعب سيتي يوم الأحد نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام تشيلسي.

ويطمح صلاح للنيل من شباك الحارس المتألق ديفيد دي خيا يوم الأحد لينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الذي يشترك فيها حاليا مع سيرخيو أجويرو مهاجم سيتي وسجل كل منهما 17 هدفا.