من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد

أعلن نادي بيراميدز المصري انتقال ملكيته من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي إلى مستثمر إماراتي جديد.

وكشف النادي في بيانه الرسمي، انتقال ملكية النادي إلى سالم سعيد الشامسي أحد المستثمرين الإماراتيين.

من هو الشامسي؟

سالم سعيد الشامسي هو رجل أعمال إماراتي يمتلك مؤسسة سالم سعيد الشامسي للمقاولات العامة.

وكان الشامسي يشغل منصب نائب رئيس نادي بيراميدز وأحد المساهمين في النادي، قبل أن تنتقل ملكية النادي إليه رسميا حسب بيان النادي.

وبين نشاطات الشامسي الرياضية، المشاركة في سباقات الجمال والراليات التي اعتاد التنافس فيها.

ماذا حدث في الساعات الأخيرة؟

كتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" صباح اليوم الجمعة: "تحية لكل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة".

وأخص آل الشيخ بعض الأسماء بالذكر منهم العديد من الأسماء الرياضية، هم رئيس نادي الزمالك ونجليه، وحسام البدري رئيس نادي بيراميدز، وأحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، وحسام وإبراهيم حسن مدربا الفريق السابقين، وهادي خشبة، ومحمد العاصي، وخالد الغندور وأحمد حسام "ميدو"، وأحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم بيراميدز، والإعلامي إبراهيم فايق، ورضا عبد العال المحلل الكروي، والإعلامي مدحت شلبي، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد كامل رئيس شركة برزنتيشن سبورتس.

وجاء شكر آل الشيخ لمن تعامل معهم بعد ساعات قليلة من تلميح أسامة كمال الإعلامي المصري للحديث عن آل الشيخ في تساءله حول الغرض من تبديل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والكأس، فقال عبر قناة DMC: "ما الذي سيستفيده اتحاد الكرة من استبعاد الأهلي من البطولات الإفريقية، هل حتى يدخل ناد آخر المسابقة بدلا منه؟".

وأتبع "اللعب بقى على المكشوف، لكن ما يحدث فج وعيب، كفاية كسرة النفس، هل شرط الاستثمار الأجنبي في الكرة المصرية أن نادي المستثمر الاجنبي يحصل على لقب الدوري؟".

ونقل آل الشيخ هذا المقطع عبر صفحته وكتب عليه "معاك حق وانا مالي ومال الصداع... وربنا ميجيب كسره لحد!".

كان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا يؤكد فيه على عدم تجديد رخص الأندية للمشاركة في البطولات الإفريقية للموسم المقبل حال لم تطبق الشروط، ومنها المشاركة في بطولات الاتحاد وخاصة الدوري والكأس. (طالع التفاصيل)

وأصدر الأهلي بيانا مساء أمس الخميس، يؤكد خلاله على تمسكه بعدم تغيير مواعيد المباريات التي أعلن عنها اتحاد الكرة يوم 7 يناير الماضي. ورفض أيضا مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري بدلا من الدوري.(طالع التفاصيل)

ويحتل نادي بيراميدز حتى الآن المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 23 مباراة.

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