بيان رسمي – الأهلي: متمسكون برفض استبدال مباراة بيراميدز في الدوري بلقاء الكأس

عاود النادي الأهلي تأكيده على رفض استبدال مباراته أمام بيراميدز في الدوري وبلقاء الكأس كما سبق وأعلن في اجتماع مجلس الإدارة.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، أكد فيه تمسك الإدارة بقرارالسابق في اجتماعه الطاري بتاريخ 9-2-2019 ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية).

وحسب البيان، فقد تم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10فبراير الجاري، وقبل إجرائه أية تعديلات جديدة على جدول الدوري.

من جهة أخرى، كشف البيان على تأكيد الأهلي احتفاظه بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.

كان الأهلي قد أكد في بيانه الأول بأنه صاحب الحق في تنظيم مباراته أمام بيراميدز في تاريخها المحدد يوم 28 فبراير ضمن مباريات الدوري وبحضور الجمهور.

ماذا حدث؟

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

مصدر بالأهلي قال لـFilGoal.com إن النادي حريص علي إنجاح مسابقة الدوري واستكمالها ولذلك لم يعترض علي ضغط مؤجلاته حتي بات أكثر فريق يلعب مباريات محلية، في غضون أيام قليلة (طالع التفاصيل).

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

واقترح آل الشيخ مساء الخميس "يوم 28 فبراير العبوا مباراة الأهلي والزمالك بدلا من الأهلي وبيراميدز، وبيراميدز يواجه الفريق الذي سيلعب ضد الزمالك".











































































































































































































































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