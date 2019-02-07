تقف 3 أسباب خلف دعوة الأهلي لاجتماع طارئ يوم السبت المقبل، قال في بيانه الرسمي إنه لـ"مناقشة انتهاك اللوائح الذي حدث في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية أمس الأربعاء".

فما هي كواليس دعوة الأهلي لذلك الاجتماع؟

علم FilGoal.com أن رئيس النادي محمود الخطيب أصيب بحالة من عدم الرضا من الأحداث التي شابت اجتماع الأندية، وخاصة هجوم رئيس الزمالك على ممثل الأهلي في الاجتماع، خالد مرتجي.

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وكذلك، زادت حالة عدم رضا الأهلي لسبب واضح وهو حضور رئيس الزمالك – المعاقب من قبل الكاف – للاجتماع، ورؤية الأهلي إن حضور رئيس الزمالك للاجتماع – المصبوغ بصفة الرسمية بحسب رؤية الأهلي - جاء بدعوة من اتحاد الكرة.

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الأمر الثالث، هو شعور مسؤولي الأهلي إن الاجتماع كان فقط لنية الضغط على الأحمر لتنفيذ مطالب بيراميدز التي يدعمها الزمالك فقط.

وبالتالي، علم FilGoal.com أن النادي يدرس جميع الحلول في اجتماع السبت المقبل، وقد يكون من بينها تقديم شكوى للكاف بشأن حضور رئيس الزمالك للاجتماع.

وإذا تم اتخاذ قرار بالتصعيد فلن يكون على مستوى الكاف فقط، بل على مستوى الفيفا واللجنة الأوليمبية الدولية كذلك حسبما علم FilGoal.com.

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ما هو الموقف من اقتراح استبدال مواجهة بيراميدز في الدوري، بمواجهة الكأس؟

حسبما علم FilGoal.com من مصدر مطلع داخل النادي، فإن النية تميل في الأهلي لرفض الحل المقترح باستبدال لقاء بيراميدز في الدوري بلقاء الكأس.

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ولكن مصدر آخر أشار إلى أن الإدارة ستستشير المدير الفني للفريق مارتين لاسارتي في الأمر كذلك.

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سبب الأزمة

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

وأصدر الأهلي بيانا قال فيه إن "النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل". (اقرأ البيان)

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

وخاض الأهلي 17 مباراة في مسابقة الدوري ويحل في المركز الثالث برصيد 36 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة واحدة من الدور الأول أمام الزمالك.

أما الزمالك فخاض 18 مباراة وينفرد بصدارة ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين أمام الإسماعيلي والزمالك.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 21 مباراة خاضهم.

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