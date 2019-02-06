كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن نية الاتحاد القاري الاستفسار من اتحاد الكرة المصري، حول حضور رئيس الزمالك لاجتماع الأندية مع مجلس إدارة الاتحاد اليوم الأربعاء.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "سنستفسر من اتحاد الكرة المصري عن حقيقة رسمية الاجتماع من عدمه، وأحقية حضور رئيس الزمالك له".

وأردف "الأمر له علاقة باللوائح والقوانين. لن نجامل أحدا على حساب اللوائح".

في سبتمبر الماضي، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف رئيس الزمالك عام كامل عن مزاولة أي نشاط رياضي، بالإضافة لتغريمه ماليا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إيقاف رئيس الأبيض سنة عن مزاولة أي نشاط رياضي أو حضور أي مناسبة رياضية بسبب مخالفته للمادتين 131 و132.

وغرم الاتحاد الإفريقي أيضا رئيس الزمالك بمبلغ 40 ألف دولار، يتم سدادها للاتحاد الإفريقي.

وحسب الخطاب المرسل من الاتحاد الإفريقي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ اليوم 29 سبتمبر، فسيتأكد أعضاء المجلس التنفيذي من التزام نادي الزمالك بتطبيق القرار، أو سيتم تطبيق عقوبات أخرى على النادي.

البند الثالث من العقوبة الموقعة على رئيس الزمالك، يقول إنه ممنوع من أي نشاط خاص بكرة القدم.

لوائح الكاف تسمح له بمراقبة ومراجعة تطبيق العقوبة، بحسب البند الرابع من بيان العقوبة الذي أصدره الكاف في وقت سابق.

عدم تطبيق العقوبة، يعني زيادة العقوبات على شخص رئيس الزمالك بحسب لوائح الكاف، كما أن المادة الرابعة تشدد على الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي الزمالك التأكد من تطبيق العقوبة.

عدم تطبيق العقوبة أو خرقها بحضور رئيس الزمالك للاجتماع – إذا رأى الكاف إن حضور رئيس الزمالك للاجتماع يعد خرقا لها – سيعني احتمالية مضاعفة العقوبات على رئيس الزمالك وتطبيق عقوبات جديدة سواء على نادي الزمالك أو اتحاد الكرة المصري بحسب لوائح الكاف التي تؤكد أن الطرفين عليهما التأكد من تطبيق العقوبة.

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