شاهد - مهارة مدهشة من صلاح في كواليس حملة إعلانية

نشر نجمنا المصري محمد صلاح يوم الخميس لقطة مدهشة لمهاراته في كواليس إحدى الحملات الإعلانية.

وكشف صلاح عن اللقطة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان يرتدي فيها ملابس غير رياضية.

في البداية سدد الدولي المصري الكرة بنجاح داخل إطار سيارة فارغ.

ثم سدد الكرة دون أن ينظر لتضرب زجاجة مياه غازية وذلك بعد مداعبتها لفترة ليست قصيرة.

رغم توقف صلاح عن التهديف في المباراتين الأخيرتين بالدوري الإنجليزي غير أنه يتصدر هدافي المسابقة برصيد 16 هدفا بفارق هدف عن أوباميانج.

ويستعد صلاح مع فريقه ليفربول لملاقاة بورنموث ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي يوم السبت في إطار السعى للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي برصيد 62 نقطة، لكنه لعب مباراة أقل، وذلك بعد أسبوع من تغريده في الصدارة بفارق 7 نقاط عن سيتي.