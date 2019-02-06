خاص في الجول يشرح - خطاب الأهلي ورد مجاهد والكاف.. أزمة حضور رئيس الزمالك لاجتماع اتحاد الكرة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 19:07

كتب : عاطف شادي فادي أشرف

الجمعية العمومية - الكاف

حضر رئيس الزمالك – الموقوف بقرار من الكاف – اجتماع اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، ما فتح بابا للجدل حول قانونية حضوره للاجتماع في ظل قرار إيقافه.

FilGoal.com حصل على الخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة للأهلي بشأن الاجتماع، ولكن اتحاد الكرة أوضح الأمر.

أخبار متعلقة

في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة رئيس الزمالك يطالب باستقالة شوبير "بسبب التحيز لـ الأهلي".. وسبب التضامن مع بيراميدز اتحاد الكرة: حضور رئيس الزمالك لأنه اجتماع تنسيقي.. ودراسة مقترحات جدول الدوري الأسبوع المقبل

وجهة نظر اتحاد الكرة

أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد والمتحدث الرسمي له، قال لـFilGoal.com: "الجلسة كانت للتشاور فقط، والخطاب كان لإخطار الأندية بالموعد".

وشدد "الجلسة لم تكن جلسة رسمية. لو كانت رسمية لوقعنا محضرا رسميا بها. الأمر وما فيه إنها كانت جلسة ودية تشاورية لبحث مصير الدوري والقرار في النهاية عن طريق مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماع رسمي يعقده لاحقا".

ماذا تقول اللوائح؟

البند الثالث من العقوبة الموقعة على رئيس الزمالك، يقول إنه ممنوع من أي نشاط خاص بكرة القدم.

لوائح الكاف تسمح له بمراقبة ومراجعة تطبيق العقوبة، بحسب البند الرابع من بيان العقوبة الذي أصدره الكاف في وقت سابق.

عدم تطبيق العقوبة، يعني زيادة العقوبات على شخص رئيس الزمالك بحسب لوائح الكاف، كما أن المادة الرابعة تشدد على الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي الزمالك التأكد من تطبيق العقوبة.

عدم تطبيق العقوبة أو خرقها بحضور رئيس الزمالك للاجتماع – إذا رأى الكاف إن حضور رئيس الزمالك للاجتماع يعد خرقا لها – سيعني احتمالية مضاعفة العقوبات على رئيس الزمالك وتطبيق عقوبات جديدة سواء على نادي الزمالك أو اتحاد الكرة المصري بحسب لوائح الكاف التي تؤكد أن الطرفين عليهما التأكد من تطبيق العقوبة.

وفي سبتمبر الماضي، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف رئيس الزمالك عام كامل عن مزاولة أي نشاط رياضي، بالإضافة لتغريمه ماليا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إيقاف رئيس الأبيض سنة عن مزاولة أي نشاط رياضي أو حضور أي مناسبة رياضية بسبب مخالفته للمادتين 131 و132.

وغرم الاتحاد الإفريقي أيضا رئيس الزمالك بمبلغ 40 ألف دولار، يتم سدادها للاتحاد الإفريقي.

وحسب الخطاب المرسل من الاتحاد الإفريقي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ اليوم 29 سبتمبر، فسيتأكد أعضاء المجلس التنفيذي من التزام نادي الزمالك بتطبيق القرار، أو سيتم تطبيق عقوبات أخرى على النادي.

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يدرس حلا جديدا لأزمة المؤجلات

اتحاد الكرة: حضور رئيس الزمالك لأنه اجتماع تنسيقي.. ودراسة مقترحات جدول الدوري الأسبوع المقبل

القصة الكاملة وراء انسحاب مرتجي من اجتماع اتحاد الكرة

الأهلي ينتظر صدور التراخيص للبدء في إنشاء الاستاد.. تعرف على المكان المقترح

شرطة لندن تصدر بيانا عن واقعة العنصرية ضد صلاح

اتحاد الكرة الكاف رئيس الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

تليجراف: أرسنال مستعد لسماع العروض المقدمة لموستافي 11 دقيقة | أوروبا
أسطورة ليفربول: لو فاز إيفرتون على سيتي سأذهب لمشاهدة مباراة في ملعبهم 26 دقيقة | أوروبا
في الجول يشرح - خطاب الأهلي ورد مجاهد والكاف.. أزمة حضور رئيس الزمالك لاجتماع اتحاد الكرة 41 دقيقة | إفريقيا
ذا صن: راشفورد كاد ينتقل إلى ريال مدريد حال استمرار مورينيو في مانشستر يونايتد 50 دقيقة | أوروبا
كوكا يسجل هدفا في تعادل أولمبياكوس مع لاميا 56 دقيقة | المحترفون
سكاي: أشلي يانج يجدد عقده مع يونايتد لموسم إضافي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 2 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 3 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟" 4 المشرف العام على فريق الداخلية يتحدث لـ في الجول عن لقطة "الضابط" أمام بيراميدز

قد ينال إعجابك