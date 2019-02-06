حضر رئيس الزمالك – الموقوف بقرار من الكاف – اجتماع اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، ما فتح بابا للجدل حول قانونية حضوره للاجتماع في ظل قرار إيقافه.

FilGoal.com حصل على الخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة للأهلي بشأن الاجتماع، ولكن اتحاد الكرة أوضح الأمر.

وجهة نظر اتحاد الكرة

أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد والمتحدث الرسمي له، قال لـFilGoal.com: "الجلسة كانت للتشاور فقط، والخطاب كان لإخطار الأندية بالموعد".

وشدد "الجلسة لم تكن جلسة رسمية. لو كانت رسمية لوقعنا محضرا رسميا بها. الأمر وما فيه إنها كانت جلسة ودية تشاورية لبحث مصير الدوري والقرار في النهاية عن طريق مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماع رسمي يعقده لاحقا".

ماذا تقول اللوائح؟

البند الثالث من العقوبة الموقعة على رئيس الزمالك، يقول إنه ممنوع من أي نشاط خاص بكرة القدم.

لوائح الكاف تسمح له بمراقبة ومراجعة تطبيق العقوبة، بحسب البند الرابع من بيان العقوبة الذي أصدره الكاف في وقت سابق.

عدم تطبيق العقوبة، يعني زيادة العقوبات على شخص رئيس الزمالك بحسب لوائح الكاف، كما أن المادة الرابعة تشدد على الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي الزمالك التأكد من تطبيق العقوبة.

عدم تطبيق العقوبة أو خرقها بحضور رئيس الزمالك للاجتماع – إذا رأى الكاف إن حضور رئيس الزمالك للاجتماع يعد خرقا لها – سيعني احتمالية مضاعفة العقوبات على رئيس الزمالك وتطبيق عقوبات جديدة سواء على نادي الزمالك أو اتحاد الكرة المصري بحسب لوائح الكاف التي تؤكد أن الطرفين عليهما التأكد من تطبيق العقوبة.

وفي سبتمبر الماضي، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف رئيس الزمالك عام كامل عن مزاولة أي نشاط رياضي، بالإضافة لتغريمه ماليا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إيقاف رئيس الأبيض سنة عن مزاولة أي نشاط رياضي أو حضور أي مناسبة رياضية بسبب مخالفته للمادتين 131 و132.

وغرم الاتحاد الإفريقي أيضا رئيس الزمالك بمبلغ 40 ألف دولار، يتم سدادها للاتحاد الإفريقي.

وحسب الخطاب المرسل من الاتحاد الإفريقي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ اليوم 29 سبتمبر، فسيتأكد أعضاء المجلس التنفيذي من التزام نادي الزمالك بتطبيق القرار، أو سيتم تطبيق عقوبات أخرى على النادي.

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