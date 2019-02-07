قائمة الأهلي – عودة الشيخ وحمدي فتحي.. وغياب السولية وهاني أمام حرس الحدود

الخميس، 07 فبراير 2019 - 18:04

كتب : FilGoal

مشاركة حمدي فتحي الأولى في مران الأهلي

عاد أحمد الشيخ وحمدي فتحي للظهور في قائمة الأهلي مجددا بعد شفائهما من الإصابة وذلك استعدادا للقاء حرس الحدود.

ويواجه الأهلي منافسه حرس الحدود غدا الجمعة في ملعب السلام في تمام السادسة مساء في إطار الجولة 21 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة أيضا ظهور رامي ربيعة فيها للمرة الأولى على المستوى المحلي بعد شفائه من الإصابة.

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فيما غاب محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر فيها بعد إصابته أمام إنبي.

ولم تضم القائمة اسم عمرو السولية لاعب خط الوسط كذلك.

وجاءت قائمة الأهلي التي ضمت 19 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي- محمد الشناوي

في الدفاع: سعد سمير- رامي ربيعة- أيمن أشرف- علي معلول- محمود وحيد- باسم علي

في الوسط: حسام عاشور- إسلام محارب- كريم نيدفيد- حمدي فتحي- حسين الشحات- رمضان صبحي- ناصر ماهر- أحمد الشيخ

في الهجوم: صلاح محسن- جونيور أجايي- جيرالدو

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة إثر خوضه لـ17 مباراة.

أما حرس الحدود فيحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

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