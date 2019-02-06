انسحب خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم لمسؤولي الأندية لمناقشة بعض الأمور في مسابقة الدوري.

وجاء انسحاب ممثل النادي الأهلي بسبب حضور رئيس الزمالك معترضا على ذلك في ظل قرار إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مما يجعل قرارات الاجتماع باطلة من وجهة نظر ممثل الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن انسحاب مرتجي جاء بعد مشادة بينه وبين رئيس الزمالك الذي حضر الاجتماع متأخرا واعترض عضو مجلس إدارة الأهلي على وجود ممثل النادي الأبيض.

ويستعرض لكم FilGoal.com التفاصيل الكاملة لانسحاب خالد مرتجي من الاجتماع.

في البداية حضر خالد مرتجي وفقا لجدول الأعمال الذي تم إرساله لجميع الأندية لمناقشة بعض الأمور في مسابقة الدوري.

وشمل جدول الأعمال بندين، الأول عن تغيير الملاعب لكل ناد في الفترة المقبلة بسبب إقامة كأس الأمم الإفريقية في مصر بيونيو المقبل.

ويتطلب تنظيم كأس الأمم إغلاق بعض الملاعب من أجل صيانتها على أن تكون مجهزة تمام قبل انطلاق البطولة وهو ما يترتب عليه بحث الأندية عن ملاعب أخرى لإقامة مباريات الدوري المقبلة.

أما البند الثاني فكان يتحدث عن تطبيق تقنية الفيديو VAR في المستقبل القريب في مسابقة الدوري ودراسة مساهمة الأندية في تنفيذ ذلك.

وبحث مرتجي في الاجتماع مع ممثلي الأندية البندين المشار إليهما في جدول الأعمال قبل أن يتطرق عضوان من أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم للحديث عن جدول الدوري.

وهنا رفض خالد مرتجي مناقشة ذلك الأمر من الأساس متمسكا ببيان مجلس إدارة الأهلي الذي شدد على التزام النادي بإقامة المباريات وفقا للجدول المحدد حتى 30 مارس المقبل وعدم المساس به.

وتضامن محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري مع ممثل النادي الأهلي بسبب عدم وجود بند مناقشة تعديلات على جدول الدوري المصري في جدول الأعمال المرسل للأندية.

ثم حضر رئيس الزمالك بصفته ممثلا لناديه قبل أن يشدد خالد مرتجي على أن ذلك مخالف لقرار الاتحاد الإفريقي الذي يحرمه من ممارسة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي قد أصدرت في 30 سبتمبر الماضي قرارا بإيقاف رئيس الزمالك لمدة عام وحرمانه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم إداريا ورياضيا بجانب تغريمه 40 ألف يورو.

وبعد ذلك دخل الثنائي خالد مرتجي ورئيس الزمالك في مشادة كلامية أعلن فيها ممثل الأبيض غضبه من حديث عضو الأهلي قائلا: "أنا الذي لا يشرفني التواجد معك".

وفي النهاية قرر خالد مرتجي والانسحاب من الاجتماع بسبب عدم قانونيته وفقا لقرار الاتحاد الإفريقي.

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