"لمناقشة انتهاك اللوائح".. الخطيب يدعو مجلس الأهلي لاجتماع طارئ السبت

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دعوة لعقد اجتماعا طارئا لمجلس إدارة القلعة الحمراء السبت المقبل في تمام الرابعة عصرا.

وجاء طلب الخطيب حسبما ذكر الموقع الرسمي للأهلي من أجل مناقشة انتهاك اللوائح الذي حدث في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية أمس الأربعاء.

هذا بالإضافة للرد على التجاوزات التي حدثت ضد الأهلي وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره.

في الجول يكشف - القصة الكاملة وراء انسحاب مرتجي من اجتماع اتحاد الكرة

في الجول يشرح - خطاب الأهلي ورد مجاهد والكاف.. أزمة حضور رئيس الزمالك لاجتماع اتحاد الكرة

وكان خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي ترك اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية أمس الأربعاء بعد حضور رئيس الزمالك له.

وجاء انسحاب ممثل النادي الأهلي بسبب حضور رئيس الزمالك معترضا على ذلك في ظل قرار إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مما يجعل قرارات الاجتماع باطلة من وجهة نظر ممثل الأهلي.

مصدر بـ الكاف لـ في الجول: سنستفسر من اتحاد الكرة عن حضور رئيس الزمالك لاجتماع الجبلاية

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