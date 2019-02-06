عفيفي: مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس 28 فبراير؟ منفتحون على مناقشة الاقتراح

قال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم بيراميدز إن ناديه منفتح على مناقشة فكرة إقامة مباراة الفريق أمام الأهلي في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري، بدلا من مباراة الدور الثاني في الدوري.

وقال عفيفي في تصريحات صحفية: "إدارة النادي تنتظر وصول القرار الرسمي لنتائج اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية".

وأضاف عفيفي: "إذا كانت هناك فكرة لدي اتحاد الكرة بإقامة مباراة فريقنا أمام الأهلي يوم ٢٨ فبراير في دور الـ١٦ لمسابقة كأس مصر بدلا من إقامتها بالدوري وبناء عليه تؤجل مباراة الفريقين بالدوري، فنحن منفتحون على مناقشة ذلك الاقتراح".

وشدد "النادي حريص على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم المساس بحقوق جميع الأندية، إدارة النادي حريصة على تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع".

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل اتحاد كرة القدم المصري أن هناك اتجاه قوي لعدم إجراء أي تعديلات على ترتيب المباريات ولكن استبدال إقامة مواجهة الأهلي ضد بيراميدز من الدوري إلى الكأس.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق بيراميدز يوم 28 فبراير ضمن مباريات الدور الثاني من الدوري المصري، لكن نادي بيراميدز اعترض على إقامة المباراة قبل خوض الأهلي مؤجلته مع الزمالك من الدور الأول.

وتضامن الزمالك مع طلب بيراميدز وطالب بتعديل جدول الدوري من أجل العدالة لجميع الأندية.

ومن جانبه رفض الأهلي المساس بالجدول الموضوع واستبدال أي مباريات أو خوض مواجهات جديدة أو أندية بدلا من أندية أخرى.

وأشار مصدر اتحاد الكرة إلى FilGoal.com إلى أن الاتجاه الأقوى سيكون إقامة ترتيب المباريات لكل الفرق كما هو مشار إليه سابقا، ولكن استبدال مواجهة الأهلي وبيراميدز من مسابقة الدروي إلى الكأس.

وأوضح المصدر أن ذلك الحل سيكون الأفضل لجميع الأندية، وقتها لن يلعب بيراميدز أمام الأهلي قبل مؤجلة الدربي بين الأحمر والزمالك.

وأضاف كما أن الأهلي لن يتم تعديل جدوله بمباريات أخرى أو باستبدال مواجهة فريق بفريق آخر، كما لن يؤثر ذلك على جدول الزمالك.

وخاض الأهلي 17 مباراة في مسابقة الدوري ويحل في المركز الثالث برصيد 36 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة واحدة من الدور الأول أمام الزمالك.

أما الزمالك فخاض 18 مباراة وينفرد بصدارة ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين أمام الإسماعيلي والزمالك.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 21 مباراة خاضهم.

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