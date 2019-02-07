خاص الأهلي لـ في الجول: شكونا السعيد وناديه السابق لـ فيفا بسبب 4 ملايين دولار

الخميس، 07 فبراير 2019 - 14:03

كتب : أحمد الخولي

عبد الله السعيد - الأهلي - بيراميدز

كشف حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي عن التقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد كل من عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي ونادي الأهلي السعودي.

وقال عبد الرازق لـFilGoal.com: "طالبنا في الشكوى بإلزام كل من نادي أهلي جدة وعبد الله السعيد بدفع الشرط الجزائي الذي كان منصوصا عليه في عقود بيع اللاعب للنادي السعودي".

وأضاف "أهلي جدة عليه دفع شرط جزائي يقدر بمليوني دولار، وأيضا اللاعب عليه دفع نفس القيمة أي أن مجموع ما يطالب به الأهلي هو 4 ملايين دولار".

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وأكمل "تقدمنا بالشكوى منذ عدة أيام وننتظر بدء فيفا في إجراءات التحقيق والتعامل مع هذا الملف لتأكيد حفظ حقوق النادي الأهلي".

وأتم تصريحاته "هذه الشكوى تقدم بها النادي الأهلي بشكل مستقل بعيد تماما عن اتحاد كرة القدم المصري".

وكان الأهلي تقدم بشكوى سابقة لاتحاد الكرة المصري يطالب فيها بحفظ حقوقه في عملية انتقال عبد الله السعيد من نادي أهلي جدة إلى بيراميدز.

وباع الأهلي عبد الله السعيد لنادي أهلي جدة السعودي في الصيف الماضي، مع وجود شرط في التعاقد يمنع انتقاله لأي نادي في مصر دون حصول الأهلي على مليوني دولار.

وانضم عبد الله السعيد لصفوف بيراميدز في يناير الماضي بعدما فسخ تعاقده مع أهلي جدة.

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