رسميا - الخليفي عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان كعضو في اللجنة التنفيذية ليويفا.

وتم الإعلان عن ذلك خلال كونجرس الاتحاد الأوروبي الذي عقد يوم الخميس في روما.

وكان الخليفي قد انتخب في الأيام الأخيرة من يناير المنصرم كممثل للأندية من قبل رابطة الأندية الأوروبية.

وانتظر رئيس سان جيرمان إعلان الأمر رسميا في اجتماع كونجرس يويفا، وهو ما حدث بالفعل.

وقال الخليفي في تصريحات لشبكة beIN sports التي يمتلكها أيضا: "شرفي لي أن أكون أول شخص غير أوروبي ينضم للجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضاف "أتوجه بالشكر لزملائي في رابطة الأندية الأوروبية لثقتهم بي لتمثيلهم في اللجنة التنفيذية ليويفا".

وواصل مالك النادي الباريسي "سنعمل سويا لإيجاد أفضل الطرق لرفع المنتخبات والأندية الأوروبية".