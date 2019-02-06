انتهى اجتماع اتحاد الكرة المصري مع ممثلي الأندية دون اتخاذ قرارات بشأن تعديل جدول الدوري.

وكشف أحمد مجاهد المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة المصري أن هناك مقترحات من بعض الأندية بشأن تعديل جدول الدوري، وسيتم طرح ذلك على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار خلال أسبوع.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل اتحاد كرة القدم المصري أن هناك اتجاه قوي لعدم إجراء أي تعديلات على ترتيب المباريات ولكن استبدال إقامة مواجهة الأهلي ضد بيراميدز من الدوري إلى الكأس.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق بيراميدز يوم 28 فبراير ضمن مباريات الدور الثاني من الدوري المصري، لكن نادي بيراميدز اعترض على إقامة المباراة قبل خوض الأهلي مؤجلته مع الزمالك من الدور الأول.

وتضامن الزمالك مع طلب بيراميدز وطالب بتعديل جدول الدوري من أجل العدالة لجميع الأندية.

ومن جانبه رفض الأهلي المساس بالجدول الموضوع واستبدال أي مباريات أو خوض مواجهات جديدة أو أندية بدلا من أندية أخرى.

وأشار مصدر اتحاد الكرة إلى FilGoal.com إلى أن الاتجاه الأقوى سيكون إقامة ترتيب المباريات لكل الفرق كما هو مشار إليه سابقا، ولكن استبدال مواجهة الأهلي وبيراميدز من مسابقة الدروي إلى الكأس.

وأوضح المصدر أن ذلك الحل سيكون الأفضل لجميع الأندية، وقتها لن يلعب بيراميدز أمام الأهلي قبل مؤجلة الدربي بين الأحمر والزمالك.

وأضاف كما أن الأهلي لن يتم تعديل جدوله بمباريات أخرى أو باستبدال مواجهة فريق بفريق آخر، كما لن يؤثر ذلك على جدول الزمالك.

وخاض الأهلي 17 مباراة في مسابقة الدوري ويحل في المركز الثالث برصيد 36 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة واحدة من الدور الأول أمام الزمالك.

أما الزمالك فخاض 18 مباراة وينفرد بصدارة ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين أمام الإسماعيلي والزمالك.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 21 مباراة خاضهم.

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