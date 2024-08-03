أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم السابع لـ البعثة المصرية

انتهت منافسات البعثة المصرية في سابع أيام أولمبياد باريس 2024 سواء في الرياضات الفردية أو الجماعية.

وإليكم ملخص نتئج البعثة المصرية في اليوم السابع لـ باريس 2024.

كرة قدم

منتخب مصر يفوز على باراجواي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. (طالع التفاصيل)

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كرة يد

مصر تفوز على النرويج 26-25 وتضمن التأهل للدور ربع النهائي. (طالع التفاصيل)

سلاح المبارزة

منتخب مصر لسلاح المبارزة ينهي مشاركته في المركز الثامن. (طالع التفاصيل)

كرة طائرة

منتخب مصر يخسر 3-0 من البرازيل ويودع المنافسات. (طالع التفاصيل)

الشراع

علي بدوي وخلود منسي ينهيان اليوم الثاني لـ الشراع. (طالع التفاصيل)

الجمباز

ملك حمزة تحتل المركز الأخير في تصفيات الترامبولين وتودع. (طالع التفاصيل)

التجديف

عبد الخالق البنا ينهي سباق التجديف الترتيبي في للمراكز 19 لـ24 في المركز الـ21. (طالع التفاصيل)

ألعاب قوي

مصطفى الجمل يحل في المركز الـ 14 من 16 في منافسات رمي المطرقة ويودع. (طالع التفاصيل)

الثنائي محمد مجدي ومصطفى عمرو يودع منافسات رمي الجلة. (طالع التفاصيل)

الرماية

نور عباس تنهي التصفيات في المركز 34 وتفشل في التأهل للنهائيات. (طالع التفاصيل)

عزمي محيلبة وعمر هشام ينهيان منافسات اليوم الأول من تصفيات سكيت رجال. (طالع التفاصيل)