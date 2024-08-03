أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم السابع لـ البعثة المصرية

السبت، 03 أغسطس 2024 - 00:25

كتب : محمد سمير

لاعبو منتخب مصر الأولمبي يحتفلون بهدف إبراهيم عادل في باراجواي

انتهت منافسات البعثة المصرية في سابع أيام أولمبياد باريس 2024 سواء في الرياضات الفردية أو الجماعية.

وإليكم ملخص نتئج البعثة المصرية في اليوم السابع لـ باريس 2024.

كرة قدم

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