أولمبياد باريس – كرة طائرة.. مصر تخسر أمام البرازيل وتودع الأولمبياد بـ3 هزائم

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 15:13

كتب : FilGoal

مصر ضد إيطاليا - كرة طائرة

ودع منتخب مصر للكرة الطائرة رجال أولمبياد باريس 2024 بهزيمة جديدة وتلك المرة أمام البرازيل.

وخسر منتخب مصر أمام البرازيل بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط بواقع 25-11 و25-13 و25-16.

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وكان منتخب مصر خسر في مباراتيه السابقيتين ضد بولندا وإيطاليا بواقع 3-0 في كل منهما كذلك.

وأنهى منتخب مصر المنافسات في المركز الأخير في المجموعة الثانية.

وكان منتخب مصر عاد للمشاركة في الأولمبياد للمرة الأولى منذ ريو 2016 بعدما غاب عن نسخة طوكيو 2020.

وتعد هذه هي المشاركة السادسة لمنتخب مصر في تاريخه في الأولمبياد.

وخلال تلك المشاركات لم يستطع منتخب مصر أبدا عبور دور المجموعات.

ولم يحقق منتخب مصر سوى انتصارا وحيدا في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد جاء في نسخة ريو على حساب كوبا بواقع 3-0.

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