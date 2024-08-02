أولمبياد باريس – كرة طائرة.. مصر تخسر أمام البرازيل وتودع الأولمبياد بـ3 هزائم
الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 15:13
كتب : FilGoal
ودع منتخب مصر للكرة الطائرة رجال أولمبياد باريس 2024 بهزيمة جديدة وتلك المرة أمام البرازيل.
وخسر منتخب مصر أمام البرازيل بنتيجة 3-0.
وجاءت نتائج الأشواط بواقع 25-11 و25-13 و25-16.
وكان منتخب مصر خسر في مباراتيه السابقيتين ضد بولندا وإيطاليا بواقع 3-0 في كل منهما كذلك.
وأنهى منتخب مصر المنافسات في المركز الأخير في المجموعة الثانية.
وكان منتخب مصر عاد للمشاركة في الأولمبياد للمرة الأولى منذ ريو 2016 بعدما غاب عن نسخة طوكيو 2020.
وتعد هذه هي المشاركة السادسة لمنتخب مصر في تاريخه في الأولمبياد.
وخلال تلك المشاركات لم يستطع منتخب مصر أبدا عبور دور المجموعات.
ولم يحقق منتخب مصر سوى انتصارا وحيدا في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد جاء في نسخة ريو على حساب كوبا بواقع 3-0.
نرشح لكم
أولمبياد باريس – لملاقاة المغرب.. صغار إسبانيا يثأرون لكبارهم ويقصون اليابان بثلاثية أولمبياد باريس - كاريني تعتذر لـ إيمان خليف: سأحترم قرار اللجنة الأولمبية مباشر أولمبياد باريس - مصر (0)-(0) باراجواي.. إصابة النني أولمبياد باريس - منتخب مصر لسلاح المبارزة ينهي مشاركته في المركز الثامن تشكيل باراجواي الأولمبي – تعديل وحيد على أسماء ساجوير المعلنة قبل 24 ساعة ضد مصر أولمبياد باريس - تنس.. شفيونتيك تحصد برونزية فردي السيدات أولمبياد باريس - السباحة الفلسطينية ترزي: نعاني بطرق لا يستطيع أحد فهمها تشكيل منتخب مصر الأولمبي – صابر أساسي لأول مرة.. وكوكا ظهير أيسر ضد باراجواي
أخر الأخبار
هداف الدوري الإسباني ينتقل إلى روما 24 دقيقة | الدوري المصري