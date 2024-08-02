أمجاد يا عرب.. مصر "تقتل" باراجواي وتكتب تأهلا تاريخيا لنصف نهائي الأولمبياد

بشق الأنفس وبعد مباراة ماراثونية استمرت 120 دقيقة، انتصر منتخب مصر الأولمبي بركلات الترجيح على باراجواي بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتقدم منتخب باراجواي عن طريق دييجو جوميز وأدرك إبراهيم عادل التعادل.

ولأول مرة يتأهل منتخب مصر لنصف نهائي الأولمبياد منذ 60 عاما عندما حل في المركز الرابع في نسخة 1964.

وستكون تلك المرة الثالثة التي يتأهل فيها منتخب مصر لنصف نهائي الأولمبياد بعد 1928 و1964.

ليلة المباراة شن كارلوس جارا ساجوير المدير الفني لباراجواي هجوما عنيفا بعدما تعرضت له بعثة فريقه قبل لقاء مصر وصرّح قائلا: "إن إرادوا إقصائنا من البطولة فعليهم قتلنا".

وبالفعل منتخب مصر قتل أحلامهم وتأهل إلى المربع الذهبي.

ولأول مرة سيتواجد فريقان عرب في نصف نهائي الأولمبياد بعدما تأهل منتخب مصر والمغرب للمربع الذهبي.

وسيلتقي منتخب مصر مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وفرنسا في نصف النهائي على استاد ليون في العاشرة مساءً.

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التشكيل

دخل محمود صابر لتشكيل منتخب مصر الأولمبي الأساسي لأول مرة.

فيما بدأ أحمد نبيل "كوكا" كظهير أيسر.

وخاض محمد النني ثامن مبارياته في أولمبياد باريس معادلا أحمد حجازي كأكثر لاعب مصر مشاركة في الأولمبياد.

بينما أجرى كارلوس جارا ساجوير مدرب منتخب باراجواي الأولمبي، تعديلا وحيدا على تشكيل فريقه لمواجهة منتخب مصر عن الأسماء التي أعلنها قبل 24 ساعة.

التشكيل الرسمي شهد تعديلا وحيدا عن التشكيل المعلن سلفا، بدخول أليكسيس كانتيرو في وسط الملعب بدلا من آنخيل لوكينا.

⏱️ بداية المباراة ⚽️🇪🇬 المنتخب المصري يواجه نظيره منتخب باراغواي في ربع نهائي مسابقة كرة القدم للرجال. 📺 شاهـد المبـاراة المرتقبــة مباشرةً وحصريـاً على beIN SPORTS 1 📦 اشترك الآن 👇 🔗 https://t.co/t5bVKPyck5 📱 https://t.co/alkogGtHdW#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 pic.twitter.com/q5cMWKWCbk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 2, 2024

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا وحماسيا، فتلقى أليكسيس كانتيرو بينية وانفرد لكن حسام عبد المجيد تدخل في اللحظة الأخيرة في الدقيقة 6 لركنية.

ومرت رأسية دييجو جوميز أعلى المرمى في الدقيقة التالية.

هدأت المباراة قليلا، وسقط محمد النني أرضا متأثرا بالإصابة في العضلة الخلفية في الدقيقة 18 لكن سرعان ما عاد لأرض الملعب بعد تلقي العلاج.

وسدد محمد شحاتة أول كرة مصرية والتي مرت بجانب القائم في الدقيقة 23.

وتصدى حمزة علاء بثبات لركلة حرة نفذها دييجو جوميز في الدقيقة 28.

وكاد منتخب مصر أن يهز الشباك بعد مرور 30 دقيقة فبعد سلسلة من التمريرات وصلت لأسامة فيصل الذي أرسل عرضية أرضية فوّتها إبراهيم عادل لمحمود صابر واضعا إياه في مواجهة الحارس لكن التسديدة أبعدها الحارس بفدائية لركنية.

وفي الدقيقة 33 أرسل أسامة فيصل عرضية حاول إبراهيم عادل تسديدها على الطائر لكنها مرت من أمام قدمه.

وسدد خوليو إنسيسو مرتين على مرمى حمزة علاء وكلاهما مر بسلام في الدقيقة 35 و42.

وتصدى الحارس لرأسية محمود صابر بعد عرضية محمود شحاتة في الدقيقة 45.

وتألق حمزة علاء في نهاية الشوط الأول في التصدي لتسديدة مارسيلو بيريز في الدقيقة 45+1.































الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني سريعة بفرصة تقدم مصرية مهدرة، عرضية من زيزو أرضية مرت من أمام قدم إبراهيم عادل وهو في مواجهة الشباك الخالية في الدقيقة 46.

وتألق حمزة علاء في التصدي لتسديدة بيريز في الدقيقة 53.

ورد النني بتصويبة قوية مرت أعلى المرمى في الدقيقة التالية.

ولم يستغل منتخب مصر الفرصة بعد كرة طولية وصلت لأسامة فيصل الذي أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بشكل متسرع أبعدها الحارس لركنية في الدقيقة 64.

وسدد أسامة فيصل كرة تصدى لها الحارس في الدقيقة 67.

واستقبل منتخب مصر هدفا مباغتا في الدقيقة 71 عن طريق دييجو جوميز الذي انفرد وسدد في الشباك بعد بينية إنيسيسو.

خرج إنيسيسو متأثرا بالإصابة في الدقيقة 77 باكيا وعوضه جيلبرتو فلوريس.

وفي الدقيقة 78 شارك بلال مظهر وأحمد عاطف بدلا من أسامة فيصل ومحمد شحاتة.

وبعد دقيقة شارك مصطفى سعد بدلا من محمود صابر.

وتحصل زيزو على بطاقة صفراء في الدقيقة 81 بسبب الاعتراض.

وقبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي أرسل زيزو عرضية متقنة رائعة أودعها إبراهيم عادل في الشباك.

وتساوى إبراهيم عادل مع محمد صلاح ورأفت عطية ورفعت الفناجيلي في ترتيب هدافي منتخب مصر بالأولمبياد برصيد 3 أهداف.

ولأول مرة يسجل لاعب لمنتخب مصر 3 أهداف في نسخة واحدة منذ محمد صلاح في 2012.

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ومرت الدقائق الـ 8 من الوقت بدلا من الضائع دون خطورة لينتقل الفريقان لشوطين إضافيين.

الشوطان الإضافيان

في الدقيقة 93 عاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو في ظل وجود مطالبات بركلة جزاء لمنتخب مصر لصالح حسام عبد المجيد.

لكن بعد العودة لها رفض احتساب أي شيء.

وتحصل أحمد عاطف ومارسيلو بيريز على بطاقة صفراء في نهاية الشوط الإضافي الأول.

وفي الدقيقة 107 منع حارس باراجواي تسديدة إبراهيم عادل الضعيفة وحولها لركنية.

وسقط زيزو أرضا متأُثرا بالإصابة بعد جهد عضلي كبير في الدقيقة 111 وعوضه كريم الدبيس.

ومرت رأسية جلبرتو فلوريس أعلى من العارضة بعدما سدد دون أي رقابة محققة في الدقيقة 115.

الثواني الأخيرة شهدت حالة من عدم التركيز بين لاعبي الفريقين وسلسلة من التمريرات غير المنضبطة لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل أيضا.

ركلات الترجيح

سجل دييجو جوميز ركلته الأولى بكل قوة أرضية في منتصف المرمى.

وأدرك كوكا التعادل بتسديدة رائعة في أقصى الزاوية اليسرى لحارس باراجواي.

وفي الركلة الثانية تألق حمزة علاء في التصدي لتسديدة مارسيلو بيريز، ورد النني بتسجيل بطريقة رائعة على طريقة كوكا لتتقدم مصر بنتيجة 2-1.

وسجل وايلدر فييرا الركلة الثالثة لباراجواي على يسار حمزة علاء، وأعاد كريم الدبيس التقدم لمصر بتسديدة أرضية في الزاوية اليمنى.

وفي منتصف المرمى سدد ماركوس جوميز ركلته الرابعة، وأودع حسام عبد المجيد ركلته بسهولة في الشباك معيدا التقدم بنتيجة 4-3.

وكالعادة سجل لاعب باراجواي فابيان بالوبينا الركلة الخامسة، وأنهى إبراهيم عادل اللقاء بركلة أرضية ناجحة على يمين الحارس معلنا وصول مصر لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

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