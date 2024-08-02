أولمبياد باريس - علي بدوي وخلود منسي ينهيان اليوم الثاني لـ الشراع
الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 20:23
كتب : FilGoal
أنهى علي بدوي وخلود منسي منافسات اليوم الثاني من الشراع في أولمبياد باريس 2024.
وحل علي بدوي في السباقين الثالث والرابع من منافسات (قوارب الليزر) للرجال بالمركزين الـ 38 و36 على الترتيب.
وحلت خلود منسي في المركز الـ 36 في السباق الثاني وفي المركز الـ 31 في السباق الثالث.
وسيقام السباق الرابع لها غدا بعدما تأجلت الانطلاقة بسبب سوء الأحوال الجوية.
وتقام منافسات الشراع من 10 سباقات على 5 أيام ويتم تأهل أول 10 متسابقين إلى النهائي.
ويتم احتساب النقاط بجمع المراكز في الـ 10 سباقات على أن يتم حذف النتيجة الأسوأ وترتيب اللاعبين.
من هو علي بدوي؟
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