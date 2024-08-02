أولمبياد باريس – نور عباس لا تتأهل إلى النهائيات في الرماية

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 14:10

كتب : FilGoal

نور عباس - لاعبة الرماية المصرية

فشلت نور عباس في التأهل إلى نهائيات منافسات الرماية من خلال تصفيات 25م مسدس ضغط.

وحلت نور نور في المركز الـ19 وحصلت على 282 نقطة بعد مرور 3 جولات.

وفي الختام أنهت المنافسات في المركز الـ34 من أصل 40 متسابقة وفشلت في التأهل إلى النهائيات بعدما حصدت 568 نقطة.

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ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز إلى النهائيات للمنافسة على ميدالية.

من هي نور عباس؟

متخصصة في منافسات مسدس الهواء 10 متر و25 مترا.

كانت تاسع المصريين ضمانا للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

تأهلها إلى أولمبياد باريس جاء بعد حصولها على الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا 2023.

ترتيبها الأفضل ببطولة العالم جاء عام 2024 عندما حصلت على المركز 23 بـ 571 نقطة.

نور عباس أولمبياد باريس
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