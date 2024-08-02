أولمبياد باريس – ملك حمزة تودع المنافسات باحتلال المركز الأخير

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 14:40

كتب : FilGoal

ملك حمزة - لاعب مصر في الجمباز

ودعت ملك حمزة أولمبياد باريس 2024 من التصفيات باحتلالها المركز الأخير في منافسات الجمباز ترامبولين.

وحصلت ملك على تقييم 9.090 في المحاولة الأولى.

فيما حصلت على تقييم 9.650 في المحاولة الثانية لتحتل المركز الأخير وتودع المنافسات.

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ويشارك في التصفيات 16 لاعبة ويتأهل أصحاب أل 8 مراكز إلى النهائيات.

من هي ملك حمزة؟

مواليد 5 نوفمبر 2001، تشارك في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي بعد التتويج بذهبية بطولة إفريقيا في الترامبولين عامي 2021 و2024.

كان لديها حلم أن تحقق النجاح الذي يجعلها قدوة تلهم الفتيات الأصغر سنا.

تخرجت من كلية إدارة الأعمال من جامعة النيل في 2023.

لديها العديد من الهوايات مثل الرسم والاستماع إلى الموسيقى، كما تهوى الخروج مع أصدقائها.

بدأت ممارسة الترامبولين وعمرها 14 عاما بسبب إعجابها الشديد بالطريقة التي يتحدى بها اللاعبون الجاذبية.

الكندية روزي ماكلينان بطلة أولمبياد ريو ولندن والبريطانية بريونيبيج صاحب فضية ريو وبرونزية طوكيو بطلتيها المفضلتين عالميا.

أما على مستوى مصر فمدربها سيف آسر والذي شارك معها في أولمبياد طوكيو هو بطلها المفضل رياضيا.

تؤمن أن تحقيق الأحلام لن يتم إلا بمعرفة الأشخاص الذين سيساعدونها للوصول إلى هناك.

ملك حمزة أولمبياد باريس
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