أولمبياد باريس – يد.. مصر تكتب التاريخ بالفوز على النرويج وتأهل رابع تاريخيا لربع النهائي

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 23:56

كتب : FilGoal

أحمد عادل يحتفل بهدف منتخب مصر لليد ضد النرويج

في يوم سعيد للفراعنة، واصل منتخب مصر لليد فرحة فريق كرة القدم، وانتصر على النرويج ليتأهل إلى ربع النهائي رسميا.

وفاز منتخب مصر لليد على النرويج بنتيجة 26-25 على ملعب "ساوث باريس آرينا 2"، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من منافسات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024.

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الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى 5 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد النرويج عند 6 نقاط في المركز الثاني.

ضمان التأهل والمنافس المحتمل

وبذلك يضمن منتخب مصر التأهل إلى ربع نهائي المنافسات للمرة الرابعة تاريخيا، وبغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة، إذ يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل إلى ربع النهائي.

ويلعب منتخب مصر مع الأرجنتين في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، فيما تلعب النرويج مع الدنمارك.

وستكون مصر بحاجة إلى الفوز على الأرجنتين مع خسارة النرويج من الدنمارك، من أجل صعود مصر للمركز الثاني في المجموعة، فيما تتصدر الدنمارك المجموعة برصيد 8 نقاط، وتأتي فرنسا رابعا برصيد 3 نقاط، والمجر خامسا برصيد نقطتين ثم الأرجنتين بالمركز الأخير.

ويلعب ثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى، والذي يحتله السويد حاليا، فيما يلعب الأول مع الرابع.

وتحتل سلوفينيا حاليا المركز الثاني في المجموعة الأولى، فيما يتصدرها ألمانيا، وتأتي إسبانيا رابعا، وكرواتيا في المركز الخامس بنفس رصيد السويد وإسبانيا.

وتلعب السويد مع اليابان في الجولة الأخيرة، فيما تلعب ألمانيا مع سلوفينيا، وإسبانيا مع كرواتيا.

وصف المباراة

النرويج كانت تتقدم على مصر بفارق ثلاثة أهداف حتى الدقيقة الـ24، قبل أن يعود الفراعنة بقوة.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول متقدمين بفارق هدف وبنتيجة 14-13.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني، واصل لاعبو منتخب مصر التألق، وخصوصا يحيى خالد، وسيف الدرع، وأحمد هشام "دودو"، وأحمد عادل، مع تصديات محمد علي ومن قبله كريم الهنداوي.

محمد علي واصل التألق في البطولة بشكل عام، إذ تصدى إلى 7 كرات من أصل 20 تسديدة عليه، وبنسبة 35%.

في النهاية، تقدمت مصر بفارق هدفين حتى الدقيقة الأخيرة، وكانت حيازة الكرة لمصر.

لاعبو مصر أهدروا الكرة الأخيرة وكانت النتيجة تشير للتقدم 26-25، ليحصل لاعبو النرويج على الكرة مع وجود 10 ثواني متبقية.

لاعبو النرويج لم يستغلوا الكرة وسددوا من بعيد جدا، ليتصدى لها محمد علي، وينتهي اللقاء بفوز مصر بفارق هدف، وبنتيجة 26-25.

الفوز هو الثالث تاريخيا ليد مصر على النرويج، والتي تعد أحد الفرق القوية في عالم كرة اليد تاريخيا.

وبذلك، تأهل منتخب مصر لربع نهائي منافسات لليد للمرة الرابعة تاريخيا، وللمرة الثانية على التوالي بعد احتلال المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020.

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