أولمبياد باريس – عبد الخالق البنا ينهي المنافسات في المركز الـ21
الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 12:39
كتب : FilGoal
أنهى عبد الخالق البنا بطل التجديف المصري مسابقاته في منافسات أولمبياد باريس في المركز الـ21.
وخاض البنا صباح اليوم الجمعة منافسات ترتيب المراكز من 19 لـ24 وحصل على المركز الـ21.
وأنهى عبد الخالق البنا السباق في زمن قدره 6 دقائق و58 ثانية و55 جزء من الثانية.
ووصل البنا إلى تلك المرحلة بعدما أنهى سباقه في منافسات فردي التجديف بالمركز السادس بزمن 7:18.59.
ويصعد أول 3 لاعبين فقط من كل سباق إلى النهائي.
وتعد هذه هي المشاركة الثالثة للاعب التجديف المصري في الأولمبياد.
وكان البنا قد أنهى منافسات أولمبياد ريو 2016 في المركز العاشر في الترتيب العام وهو أفضل مراكزه.
بينما حقق المركز الرابع عشر في منافسات أولمبياد طوكيو.
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