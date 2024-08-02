أولمبياد باريس – عبد الخالق البنا ينهي المنافسات في المركز الـ21

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 12:39

كتب : FilGoal

عبد الخالق البنا - التجديف

أنهى عبد الخالق البنا بطل التجديف المصري مسابقاته في منافسات أولمبياد باريس في المركز الـ21.

وخاض البنا صباح اليوم الجمعة منافسات ترتيب المراكز من 19 لـ24 وحصل على المركز الـ21.

وأنهى عبد الخالق البنا السباق في زمن قدره 6 دقائق و58 ثانية و55 جزء من الثانية.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - عبد الخالق البنا إلى المراكز الترتيبية في منافسات التجديف أولمبياد باريس - عبد الخالق البنا إلى ربع نهائي منافسات التجديف ذا أثلتيك: يونايتد يقدم عرضا جديدا لـ بايرن للتعاقد مع مزراوي ودي ليخت

ووصل البنا إلى تلك المرحلة بعدما أنهى سباقه في منافسات فردي التجديف بالمركز السادس بزمن 7:18.59.

ويصعد أول 3 لاعبين فقط من كل سباق إلى النهائي.

وتعد هذه هي المشاركة الثالثة للاعب التجديف المصري في الأولمبياد.

وكان البنا قد أنهى منافسات أولمبياد ريو 2016 في المركز العاشر في الترتيب العام وهو أفضل مراكزه.

بينما حقق المركز الرابع عشر في منافسات أولمبياد طوكيو.

عبد الخالق البنا أولمبياد باريس
نرشح لكم
أولمبياد باريس – مصطفى الجمل: ألعب بدون مدرب منذ عام.. الدعم يكفي بطولة جمهورية فقط أولمبياد باريس – نور عباس لا تتأهل إلى النهائيات في الرماية أولمبياد باريس – مصطفى الجمل يودع المنافسات أولمبياد باريس - عمر عصر: نستطيع إنتاج الكثير من الأبطال.. ومنافسي السويدي لعب مباراة كبيرة مواعيد مباريات الجمعة 2 أغسطس.. منتخب القدم واليد والطائرة في أولمبياد باريس مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. ملك حمزة تودع المنافسات واستمرار عزمي محيلبة أولمبياد باريس - عادت بعد مأساة طوكيو.. الأمريكية بايلز تهيمن بقصة مؤثرة وذهبية تاريخية أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الجمعة 2 أغسطس
أخر الأخبار
كريستال بالاس يعلن التعاقد مع إسماعيلا سار 5 دقيقة | ميركاتو
سكاي: انهيار انتقال أديمي إلى يوفنتوس 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس – مصطفى الجمل: ألعب بدون مدرب منذ عام.. الدعم يكفي بطولة جمهورية فقط 18 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس – نور عباس لا تتأهل إلى النهائيات في الرماية 27 دقيقة | باريس 2024
الصفقة السابعة.. غزل المحلة يتعاقد مع حازم أبو سنة 34 دقيقة | ميركاتو
بعد 8 أعوام.. ماندي يعود إلى فرنسا من بوابة ليل ساعة | ميركاتو
رومانو: سولانكي يدخل قائمة اهتمامات توتنام.. وموقف بورنموث ساعة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس – مصطفى الجمل يودع المنافسات ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 4 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ